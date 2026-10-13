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Eleitores de Santana do Itararé terão duas votações no dia do segundo turno das eleições

Além da disputa presidencial, eleitores terão que escolher o novo prefeito e vice-prefeito do município; duas chapas disputam a eleição suplementar marcada para 25 de outubro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/10/2026 às 14h57 Atualizada em 13/10/2026 às 15h07
Eleitores de Santana do Itararé terão duas votações no dia do segundo turno das eleições
Brunão Mota (PSD) e Zé Izac (PT) disputam a prefeitura de Santana do Itararé em eleição suplementar. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - No dia 25 de outubro, os eleitores de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, passarão por duas votações. Além de participar do segundo turno das Eleições Gerais de 2026, a população voltará às urnas para escolher o novo prefeito e vice-prefeito do município, em uma eleição suplementar convocada após a cassação dos mandatos dos antigos gestores.

A votação municipal acontecerá simultaneamente ao segundo turno, das 08h às 17h. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Santana do Itararé possui 4.666 eleitores aptos a participar da eleição suplementar, distribuídos em 15 seções eleitorais e dois locais de votação.

A disputa pelo comando do Executivo municipal reúne duas chapas. Brunão Mota (PSD) concorre ao cargo de prefeito ao lado de Thiago Helena (PSD), candidato a vice, pela coligação União por Santana, formada por PSD e PDT.

A outra candidatura é encabeçada por Zé Izac (PT), ex-prefeito da cidade, que tem Joaquim do Venerando (PT) como candidato a vice. A chapa integra a coligação Santana Não Pode Parar, composta pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e pela Federação União Progressista (União Brasil e PP).

A eleição suplementar foi convocada após a cassação dos mandatos do então prefeito Élcio José Vidal, conhecido como Calé Vidal (PSD), e do vice-prefeito Joás Ferraz Michetti (PSD).

Com o afastamento da chapa, o comando da prefeitura passou interinamente para o então presidente da Câmara Municipal, Reinaldo de Oliveira Amador, conhecido como Naldo Motorista (PDT), responsável pela administração durante o período de transição.

De acordo com o TRE-PR, poderão participar da eleição suplementar os eleitores com inscrição regular e domicílio eleitoral em Santana do Itararé que estejam aptos a votar nas Eleições de 2026.

A exceção é para os eleitores habilitados ao voto em trânsito no segundo turno, que poderão votar apenas para presidente da República, sem participar da escolha municipal.

Após a votação, o calendário eleitoral prevê a diplomação dos eleitos até 13 de novembro. A nova chapa assumirá a administração municipal para completar o mandato em andamento.

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