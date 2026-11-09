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Governo investe quase meio milhão em rodovia da região

Obra será realizada no km 12 da PR-431, no Norte Pioneiro, com prazo de 60 dias; trecho apresenta danos no aterro e trincas no pavimento após novos episódios de erosão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
09/11/2026 às 16h17
Governo investe quase meio milhão em rodovia da região
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná contratou uma obra de recuperação de erosão no km 12 da rodovia PR-431, em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. O investimento previsto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) é de R$ 496.359,00, com prazo de 60 dias para execução dos serviços.

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O trecho já apresentou problemas semelhantes em anos anteriores. Na ocasião, foi realizada a recomposição do talude do aterro, estrutura responsável pela sustentação da rodovia. Entretanto, novos rompimentos foram registrados após períodos de chuvas intensas, provocando o agravamento dos danos no local.

Atualmente, além dos problemas na faixa de domínio, a pista começou a apresentar trincas no pavimento. A situação exige uma nova intervenção para recuperar a estrutura e evitar que o comprometimento do aterro avance e provoque danos mais graves à rodovia.

O projeto contratado prevê inicialmente a retirada de todo o solo considerado de baixa qualidade na área afetada. Em seguida, será colocado novo material para reconstruir o talude, que terá uma estrutura dividida em três níveis, separados por duas banquetas. Essa configuração busca melhorar a estabilidade da encosta e reduzir os riscos de novos deslizamentos e rompimentos.

Após a recomposição do terreno, será realizado o enleivamento, procedimento que consiste no plantio de vegetação para proteger a superfície do solo. Também será implantado um novo sistema de drenagem, formado por sarjetas triangulares de concreto, responsáveis por direcionar o escoamento da água da chuva.

A drenagem é uma das etapas previstas para reduzir a concentração de água sobre a encosta e diminuir a possibilidade de novos processos erosivos no trecho.

Já as melhorias no pavimento da PR-431 serão realizadas por meio de outra iniciativa do DER/PR, o Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias (ProMAC). O segmento está incluído no Lote 18, que contempla serviços em 250,61 quilômetros de rodovias da região.

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Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 13 de maio de 1908. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, leite, milho e geleias. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão Claro oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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