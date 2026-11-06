Publicidade

Após fortes chuvas, água sobe e acende alerta em pontos turísticos do Norte Pioneiro

Imagens mostram a força da Cachoeira Véu da Noiva e o nível elevado do Rio Paranapanema, com água próxima à Ponte Pênsil; cenário exige atenção de moradores e turistas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/11/2026 às 11h22
Após fortes chuvas, água sobe e acende alerta em pontos turísticos do Norte Pioneiro
Na Cachoeira Véu da Noiva, um dos cartões-postais de Ribeirão Claro, as imagens mostram uma quantidade intensa de água. Foto: Aber Tinello/Com edição

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO CLARO - As fortes chuvas que atingiram o Norte Pioneiro do Paraná nos últimos dias provocaram uma elevação expressiva no volume de água de rios e cachoeiras da região de Ribeirão Claro. Imagens divulgadas nas redes sociais nesta sexta-feira (6) por Abner Tinello mostram cenários impressionantes em dois dos principais pontos turísticos do município: a Cachoeira Véu da Noiva e a histórica Ponte Pênsil, na divisa entre o Paraná e São Paulo.

Os registros chamam a atenção pela força das águas e pela transformação de paisagens normalmente procuradas por visitantes que buscam tranquilidade, contato com a natureza e belas fotografias. Com o aumento do volume de água, no entanto, esses locais também passaram a apresentar riscos que exigem cuidados redobrados.

Na Cachoeira Véu da Noiva, um dos cartões-postais de Ribeirão Claro, as imagens mostram uma quantidade intensa de água descendo pela queda, formando uma correnteza volumosa e de grande força. O cenário contrasta com a aparência habitual do atrativo, conhecido pela beleza natural e pela visitação turística.

A cachoeira é um dos destinos procurados por moradores e turistas que visitam a região, especialmente durante finais de semana e feriados. Entretanto, o aumento repentino do fluxo representa perigo para quem tenta se aproximar das quedas ou acessar áreas próximas ao curso d'água.

Água se aproxima da Ponte Pênsil

Outro registro que impressiona foi feito na Ponte Pênsil Alves de Lima, estrutura histórica que atravessa o Rio Paranapanema e liga Ribeirão Claro, no Paraná, ao município de Chavantes, em São Paulo.

Em um vídeo gravado sobre a ponte, Abner Tinello mostra o nível elevado do rio. Pelas imagens, é possível observar que a água está muito próxima da estrutura, evidenciando a intensidade da cheia na região.

A Ponte Pênsil é um dos atrativos turísticos mais conhecidos do Norte Pioneiro. Construída na década de 1920, a estrutura é tombada como patrimônio cultural do Paraná e recebe visitantes interessados em sua história, arquitetura e na paisagem formada pelo Rio Paranapanema.

Em condições normais, o local costuma ser cenário de passeios, fotografias e momentos de lazer. Com o rio apresentando um volume elevado, porém, a proximidade da água e a força da correnteza representam motivos de preocupação, principalmente para visitantes que desconhecem os riscos provocados por períodos de cheia.

Turismo exige atenção redobrada

Ribeirão Claro é reconhecida como um dos destinos turísticos do Norte Pioneiro, especialmente pelas paisagens naturais, cachoeiras, mirantes e pela Represa de Chavantes, que integra a região turística da Angra Doce.

Apesar da beleza dos cenários registrados nos últimos dias, o aumento do volume de água pode tornar perigosas atividades que normalmente fazem parte dos passeios turísticos. Correntezas intensas, mudanças repentinas no nível dos rios, terrenos escorregadios e a possibilidade de novos episódios de chuva estão entre os fatores que exigem atenção.

A recomendação é que moradores e visitantes evitem se aproximar das margens, entrar na água ou acessar áreas sujeitas a alagamentos. Também é importante respeitar eventuais restrições de acesso determinadas pelas autoridades e responsáveis pelos atrativos.

As imagens compartilhadas por Abner Tinello evidenciam a força das águas após as chuvas e servem como alerta para quem pretende visitar a região neste período.

Até o momento, não há confirmação de interdição da Ponte Pênsil ou da Cachoeira Véu da Noiva em razão da cheia.

Foto: Divulgação/AEN.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Estudante da região ganha destaque estadual com projeto que transforma lixo em adubo

Pesquisa de jovem de Ribeirão Claro propõe reaproveitar resíduos orgânicos na agricultura e integrar a compostagem a experiências de turismo rural

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 mês

Marinha do Brasil promove curso de capacitação para marinheiro auxiliar no Norte Pioneiro

Curso de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés promovido em Ribeirão Claro é voltado à qualificação de profissionais que atuam com embarcações e turismo náutico

 Polícia apreendeu mais de 250 frascos e ampolas durante operação. Foto: PCPR
QUATRO PRESOS Há 2 meses

Venda ilegal de medicamentos para emagrecer termina com quatro presos no Norte Pioneiro

Polícia apreendeu mais de 250 frascos e ampolas durante operação em Ribeirão Claro; investigados também mantinham materiais utilizados na aplicação das substâncias

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Polícia prende dois homens com meio quilo de cocaína no Norte Pioneiro

Abordagem policial aconteceu na PR151 em Ribeirão Claro e suspeitos tentaram dispensar a droga ao avistar os policiais

 Reitor da UENP, Prof. Dr. Fábio Antônio Neia Martini. Foto: Reprodução/Redes Sociais/UENP
LUTO NO PARANÁ Há 3 meses

Morre Fábio Martini, reitor da UENP; Sandro Alex e Ratinho Junior destacam legado em homenagem

Professor e maior autoridade da Universidade Estadual do Norte do Paraná morreu nesta terça-feira (28), um dia após a aula inaugural do curso de Medicina, considerado um marco histórico para a instituição

Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 13 de maio de 1908. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, leite, milho e geleias. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão Claro oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ENEM 2026 Há 17 minutos

Estudantes dos Campos Gerais terão transporte gratuito para o Enem
ENEM 2026 Há 23 minutos

ENEM: Governo organiza transporte gratuito em 35 cidades do Norte Pioneiro
EDUCAÇÃO Há 53 minutos

Prefeito Luiz Eduardo Vanzelli anuncia novo ônibus escolar de 44 lugares para Pinhalão
INVESTIGAÇÃO Há 1 hora

Idoso morre após ser arremessado de banco e bater a cabeça no asfalto no Norte Pioneiro
AUTORIZADAS Há 1 hora

Justiça libera três bets para voltar a funcionar no Brasil

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados