Após fortes chuvas, água sobe e acende alerta em pontos turísticos do Norte Pioneiro

Na Cachoeira Véu da Noiva, um dos cartões-postais de Ribeirão Claro, as imagens mostram uma quantidade intensa de água. Foto: Aber Tinello/Com edição

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO CLARO - As fortes chuvas que atingiram o Norte Pioneiro do Paraná nos últimos dias provocaram uma elevação expressiva no volume de água de rios e cachoeiras da região de Ribeirão Claro. Imagens divulgadas nas redes sociais nesta sexta-feira (6) por Abner Tinello mostram cenários impressionantes em dois dos principais pontos turísticos do município: a Cachoeira Véu da Noiva e a histórica Ponte Pênsil, na divisa entre o Paraná e São Paulo.

Os registros chamam a atenção pela força das águas e pela transformação de paisagens normalmente procuradas por visitantes que buscam tranquilidade, contato com a natureza e belas fotografias. Com o aumento do volume de água, no entanto, esses locais também passaram a apresentar riscos que exigem cuidados redobrados.

Na Cachoeira Véu da Noiva, um dos cartões-postais de Ribeirão Claro, as imagens mostram uma quantidade intensa de água descendo pela queda, formando uma correnteza volumosa e de grande força. O cenário contrasta com a aparência habitual do atrativo, conhecido pela beleza natural e pela visitação turística.

A cachoeira é um dos destinos procurados por moradores e turistas que visitam a região, especialmente durante finais de semana e feriados. Entretanto, o aumento repentino do fluxo representa perigo para quem tenta se aproximar das quedas ou acessar áreas próximas ao curso d'água.

Água se aproxima da Ponte Pênsil

Outro registro que impressiona foi feito na Ponte Pênsil Alves de Lima, estrutura histórica que atravessa o Rio Paranapanema e liga Ribeirão Claro, no Paraná, ao município de Chavantes, em São Paulo.

Em um vídeo gravado sobre a ponte, Abner Tinello mostra o nível elevado do rio. Pelas imagens, é possível observar que a água está muito próxima da estrutura, evidenciando a intensidade da cheia na região.

A Ponte Pênsil é um dos atrativos turísticos mais conhecidos do Norte Pioneiro. Construída na década de 1920, a estrutura é tombada como patrimônio cultural do Paraná e recebe visitantes interessados em sua história, arquitetura e na paisagem formada pelo Rio Paranapanema.

Em condições normais, o local costuma ser cenário de passeios, fotografias e momentos de lazer. Com o rio apresentando um volume elevado, porém, a proximidade da água e a força da correnteza representam motivos de preocupação, principalmente para visitantes que desconhecem os riscos provocados por períodos de cheia.

Turismo exige atenção redobrada

Ribeirão Claro é reconhecida como um dos destinos turísticos do Norte Pioneiro, especialmente pelas paisagens naturais, cachoeiras, mirantes e pela Represa de Chavantes, que integra a região turística da Angra Doce.

Apesar da beleza dos cenários registrados nos últimos dias, o aumento do volume de água pode tornar perigosas atividades que normalmente fazem parte dos passeios turísticos. Correntezas intensas, mudanças repentinas no nível dos rios, terrenos escorregadios e a possibilidade de novos episódios de chuva estão entre os fatores que exigem atenção.

A recomendação é que moradores e visitantes evitem se aproximar das margens, entrar na água ou acessar áreas sujeitas a alagamentos. Também é importante respeitar eventuais restrições de acesso determinadas pelas autoridades e responsáveis pelos atrativos.

As imagens compartilhadas por Abner Tinello evidenciam a força das águas após as chuvas e servem como alerta para quem pretende visitar a região neste período.

Até o momento, não há confirmação de interdição da Ponte Pênsil ou da Cachoeira Véu da Noiva em razão da cheia.