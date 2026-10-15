15 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Transição

O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro, afirmou que pretende reduzir o número de secretarias estaduais a partir de 2027. Moro quer chegar a janeiro com a nova estrutura administrativa definida e diz que o processo de transição já começou. As primeiras conversas envolvem o atual governador Ratinho Junior e o presidente da Alep, Alexandre Curi. O governador eleito ainda não antecipou nomes para o secretariado e afirma que as definições ocorrerão “tudo a seu tempo”.

Metas fiscais

Em audiência pública na Alep, foram apresentadas as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2026. Até agosto, o Estado somou 54,5 bilhões de reais em receitas e 7,6 bilhões em investimentos empenhados. Na saúde, foram 13,28% da receita líquida de impostos e, na educação, 33,95%, acima do mínimo constitucional.

Encontro maçônico

A Grande Loja do Paraná reuniu cerca de 450 participantes em Curitiba, no dia 8 de outubro, para uma palestra do escritor Kennyo Ismail. O encontro abordou os princípios da Maçonaria, o aperfeiçoamento pessoal e a responsabilidade social. O evento foi promovido em parceria com a 1ª Região Litúrgica do Paraná e contou com a presença do grão-mestre José de Faria. A programação também recebeu representantes da Grande Loja Simbólica do Paraguai e terminou com uma sessão de autógrafos.

Empregos na indústria

Segundo o Novo Caged, a indústria e a construção civil do Paraná geraram 26.634 empregos formais entre janeiro e agosto de 2026. Nesta terça-feira (13), as Agências do Trabalhador oferecem 20.895 vagas, sendo 6.580 para alimentador de linha de produção. Também há demanda por magarefes e abatedores, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e qualificação. Para atender ao mercado, o Senai Paraná oferece 724 vagas gratuitas em 12 cursos profissionalizantes, distribuídos por 17 municípios.

Prêmio internacional

O Mercado Público Barrageiro, em Foz do Iguaçu, está concorrendo a um prêmio mundial de sustentabilidade e hospitalidade. O atrativo disputa o World Sustainable Travel & Hospitality Awards, que reconhece iniciativas de destaque no turismo sustentável. O espaço é o único representante do Paraná entre os concorrentes da premiação internacional. A indicação amplia a projeção de Foz do Iguaçu e do turismo paranaense no cenário internacional.

Caixa livre

O Paraná iniciou em 2026 com 10 bilhões e 507 milhões de reais em caixa livre, liderando o ranking nacional. São Paulo aparece em segundo lugar e a Paraíba em terceiro. Santa Catarina vem na sequência. Esses recursos não estão vinculados a despesas obrigatórias.

Destaque nacional

O Paraná tem representantes entre os finalistas do Prêmio SomosCoop Melhores do Ano 2026. As cooperativas Tradição e Coopavel estão entre os destaques paranaenses na premiação nacional. O jornalista Edson Honaiser, da Rádio Celinauta, também é finalista em parceria com a Sicredi Soma. O prêmio reconhece iniciativas e trabalhos de destaque ligados ao cooperativismo brasileiro.

Ranking estadual

A Sanepar foi reconhecida como a maior empresa de serviços públicos do Paraná e a 8ª maior companhia do Estado no ranking do Grupo Amanhã e da PwC Brasil. O levantamento considera patrimônio, receita e lucro das empresas, com base nos balanços financeiros de 2025. A companhia atua em 344 municípios paranaenses, atendendo 100% da população dessas localidades com água potável e 82,9% com coleta de esgoto. A empresa também executa um plano de investimentos de R$ 13,1 bilhões até 2030, voltado à ampliação dos serviços de saneamento.

Acima da média

Dezesseis cidades do Paraná já superaram em 12 dias a média de chuva de todo o mês de outubro, segundo o Simepar. Em Foz do Iguaçu, foram 372 milímetros até agora. O alerta de tempestades continua até quarta-feira. Mas a chuva deve diminuir no fim da semana.

Libertadores

As semifinais começam nesta quarta, às 21h30, com Fluminense x Palmeiras no Maracanã. Na quinta, também às 21h30, Estudiantes e Flamengo se enfrentam na Argentina. As partidas de volta serão nos dias 21 e 22 de outubro. Fonte: Conmebol.

Chuvas frequentes

Segundo o Deral, chuvas frequentes têm dificultado o plantio da safra de soja 2026-2027 no Paraná. Entre 6 e 12 de outubro, o excesso de umidade atrapalhou o trabalho das máquinas e reduziu o ritmo da colheita de inverno. Fonte: Deral.

Combate à pólio

O médico brasileiro Marcelo Haick, do Rotary Club de Santos-Praia, integra o Comitê Internacional PolioPlus do Rotary. Membro do grupo desde 2024, ele participa das discussões sobre estratégias e financiamento para erradicar a poliomielite. O comitê atua em parceria com organismos internacionais para fortalecer a vacinação e a vigilância epidemiológica. A mobilização ganha destaque com o Dia Mundial de Combate à Pólio, celebrado em 24 de outubro.