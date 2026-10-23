23 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Cidade do Fogo

O Corpo de Bombeiros do Paraná inaugurou a Cidade do Fogo, em São José dos Pinhais, com investimento de R$ 4,3 milhões. O centro de treinamento de bombeiros conta com quatro simuladores que reproduzem situações reais de incêndios em residências e edifícios. A estrutura permite treinamentos simultâneos, com maior controle das chamas e segurança para os profissionais. A previsão é capacitar 700 bombeiros e realizar 120 exercícios simulados até o fim de 2026.

Nova indústria

Umuarama, no Noroeste do Paraná, recebeu o início das obras de uma fábrica da Amafil Alimentos, com investimento de R$ 80 milhões. A unidade terá capacidade para processar 800 toneladas de mandioca por dia e previsão de faturamento anual de R$ 65 milhões. O empreendimento deverá gerar inicialmente 80 empregos diretos, além de postos de trabalho indiretos. A empresa também planeja ampliar a estrutura para o processamento de milho em uma segunda etapa.

Finalista do Jabuti

O tradutor Ronald Costa é finalista do Prêmio Jabuti 2026 com a obra O Cantar de Roldão: chanson de Roland. O livro, baseado em um poema épico medieval francês, concorre na categoria Tradução. A publicação também é finalista do Prêmio ABEU, dedicado à produção editorial universitária. Os vencedores do Jabuti serão anunciados em 27 de outubro, durante cerimônia em São Paulo.

Exportações

A reabertura do mercado da União Europeia pode ampliar em 20% as exportações brasileiras de pescado, atualmente em US$ 472 milhões. O mercado europeu está fechado ao produto nacional desde 2018, e o governo federal aguarda uma resposta sobre a retomada das vendas. O Paraná, um dos principais produtores de tilápia do país, poderá ser beneficiado pela ampliação dos mercados internacionais. Atualmente, os Estados Unidos concentram cerca de 50% das exportações brasileiras do setor.

Pedido votos

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), intensificou o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno presidencial. Após declarar apoio ao senador, Ratinho passou a divulgar mensagens de campanha nas redes sociais. Em vídeo com o deputado Sandro Alex (PSD), afirmou que o Paraná pode ampliar a votação de Flávio em relação ao primeiro turno. A manifestação ocorre após a derrota de seu grupo político na disputa pelo governo estadual, vencida por Sérgio Moro (PL).

Municipalismo

Prefeitos da Amepar, no Norte do Paraná, defendem a continuidade dos investimentos estaduais na gestão do governador eleito Sérgio Moro. Em reunião, o presidente da entidade e prefeito de Cambé, Conrado Scheller, destacou a importância do diálogo com os municípios. O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, manifestou preocupação com a continuidade dos projetos firmados com o atual governo. Segundo ele, Londrina possui R$ 600 milhões em projetos protocolados junto ao Estado, que aguardam encaminhamento.

Gestão pública

Sulina, no Sudoeste do Paraná, recebeu o Troféu ProGov, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). O município foi reconhecido pelas boas práticas na administração financeira entre cidades com até 5 mil habitantes. Ao todo, 28 prefeituras paranaenses foram premiadas por 30 iniciativas de gestão pública referentes a 2025. A entrega ocorreu em Curitiba, durante seminário realizado nos dias 13 e 14 de outubro.

Assédio eleitoral

O Paraná registrou 119 denúncias de assédio eleitoral no trabalho entre janeiro e outubro de 2026, segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT). No Brasil, foram 1.492 denúncias no período, sendo 674 apenas em outubro, média de 34 por dia. O assédio inclui ameaças, intimidação e constrangimento para influenciar o voto dos trabalhadores. O MPT manterá plantão durante o segundo turno, e as denúncias podem ser feitas pelo site do órgão, inclusive anonimamente.

Frota de veículos

O Paraná alcançou 9,46 milhões de veículos em setembro de 2026, crescimento de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Detran-PR, 31 municípios registraram aumento acima da média estadual. Curitiba liderou a expansão, com alta de 13,83%, seguida por Itambaracá (13,16%) e Agudos do Sul (9,68%). A capital ganhou mais de 240 mil veículos em um ano, chegando a quase 2 milhões de registros.

Crianças na internet

A Polícia Federal iniciou nesta quarta-feira (21) as atividades do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente (CNCA). A estrutura receberá notificações de crimes graves identificados por plataformas digitais, conforme previsto no ECA Digital. O centro atuará em parceria com as Polícias Civis dos 26 estados e do Distrito Federal, incluindo o Paraná. Nesta primeira etapa, foram disponibilizados um portal de informações e o cadastramento das plataformas no sistema NIDUS.

Novo limite

A Lei Complementar 238/2026 amplia o teto de faturamento anual do MEI de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. A legislação também permite a contratação de até dois empregados, respeitando o salário mínimo ou piso da categoria. A norma prevê o perdão de dívidas com a União constituídas até 13 de outubro de 2026, mediante cumprimento de condições legais. Publicada nesta quarta-feira (21), a lei também facilita a participação de pequenos negócios em licitações públicas.