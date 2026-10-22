22 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Nova maternidade

Foz do Iguaçu terá uma nova maternidade no Hospital Itamed, com apoio do Ministério da Saúde e da Itaipu Binacional. A estrutura contará com pronto-socorro obstétrico, UTI neonatal e pediátrica, salas de parto humanizado e alojamento conjunto. O projeto foi apresentado a representantes do governo federal. A ampliação busca fortalecer o atendimento materno-infantil em Foz do Iguaçu e nos municípios da região.

Hospital inteligente

O Hospital Itamed, em Foz do Iguaçu, integrará a Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes e Medicina de Alta Precisão. A unidade será a única do interior do Brasil contemplada no projeto, ao lado de hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A iniciativa prevê o uso de inteligência artificial, tecnologias digitais e soluções avançadas para modernizar o atendimento pelo SUS. O projeto também deverá contribuir para a implantação de um futuro Hospital Modelo de Fronteira, com apoio do Ministério da Saúde e da Itaipu.

Ensino integral

Ponta Grossa pretende ampliar o ensino integral para 97% dos alunos da rede municipal nos próximos dez anos. Atualmente, cerca de 25 mil dos 32,1 mil estudantes matriculados já frequentam o modelo de jornada ampliada. O planejamento prevê a criação de aproximadamente 6.250 vagas até 2037, com expansão gradual do atendimento. A Prefeitura também oficializou a inclusão da Escola Municipal Prefeito Theodoro Batista Rosas no ensino integral.

Revitalização de Guaratuba

O Governo do Paraná prevê investimento de R$ 321,4 milhões na revitalização da orla e recuperação das praias de Guaratuba. O projeto contempla o alargamento de 4,7 quilômetros de faixa de areia, com a utilização de 1,16 milhão de metros cúbicos de areia. As intervenções incluem 51,5 mil metros quadrados de calçadas, ciclovias, drenagem e estruturas de contenção da erosão. As obras do centro histórico já foram autorizadas, enquanto a recuperação das praias tem início previsto para 2027.

Prevenção a apagões

A Copel investiu R$ 846,7 milhões nos últimos três anos em ações para reduzir interrupções de energia provocadas por eventos climáticos. Somente entre janeiro e setembro de 2026, foram aplicados cerca de R$ 260 milhões em manutenção preventiva. As equipes realizaram 860 mil podas de árvores e mais de 20 mil intervenções na rede elétrica do Paraná. A companhia também mantém sistemas automatizados que atendem cerca de 3 milhões de unidades consumidoras.

Desenvolvimento sustentável

O Ipardes lançou nova edição dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, com dados ambientais e socioeconômicos do Paraná. O levantamento aponta que 87% das avaliações da qualidade da água apresentaram classificação boa. Em 2025, a cobertura de abastecimento de água na área urbana atendida pela Sanepar chegou a 100%, enquanto a de esgoto atingiu 82,4%. O estudo, agora atualizado a cada dois anos, reúne informações para subsidiar políticas públicas e o planejamento ambiental.

Plebiscito

Eleitores de Chopinzinho e São João, no Sudoeste do Paraná, participarão de um plebiscito inédito no Brasil, em 25 de outubro. A consulta decidirá sobre a transferência da Comunidade do Alto Mirim, atualmente pertencente a Chopinzinho, para São João. Segundo o TRE-PR, 26.069 eleitores estão aptos a participar da votação, que ocorrerá junto ao segundo turno das eleições. Na urna, o número 1 representará o voto contrário à mudança, enquanto o número 2 indicará a aprovação.

Nas rodovias

O Paraná investiu R$ 1,07 bilhão no Programa de Segurança e Sinalização Viária (Proseg) entre 2021 e outubro de 2026. As intervenções abrangem 9.965 quilômetros de rodovias estaduais, com melhorias na sinalização e instalação de dispositivos de segurança. Segundo o DER-PR, o índice de acidentes caiu de 10,07 para 2,89 por 10 mil veículos entre 2019 e 2026. A taxa de mortes também recuou pela metade, passando de 0,853 em 2021 para 0,426 por 10 mil veículos em 2026.

Fraude milionária

A Polícia Civil do Paraná apreendeu R$ 48 mil em dinheiro, veículos e embarcações durante operação contra fraude em Maringá. O esquema investigado teria causado prejuízo superior a R$ 6,2 milhões a uma empresa, por meio do desvio de farelo de milho. A ação ocorreu em cinco municípios do Noroeste e também resultou na apreensão de armas e munições. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 4,8 milhões em contas dos investigados. Não houve prisões nesta fase.

Dados

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, por 32 votos a 5, projeto que prevê a divulgação de dados sobre abortamentos no Estado. De autoria do deputado Márcio Pacheco (PP), a proposta obriga hospitais e clínicas a encaminhar relatórios mensais à Secretaria da Saúde. As informações incluem número de casos, idade gestacional, procedimentos e complicações, com preservação da identidade das pacientes. O projeto segue para sanção do governador e prevê a utilização dos dados na formulação de políticas públicas de saúde.

Inteligência artificial

O Tecpar divulgou edital com R$ 15 milhões para financiar projetos de inteligência artificial em empresas do Paraná. O programa HUBX IA contempla negócios de todos os portes dos setores da indústria, comércio e serviços. Os projetos selecionados poderão receber financiamento de 40% a 60% do valor das propostas. A divulgação ocorre em Maringá, Paranavaí, Guarapuava, Cascavel e Toledo, com encontros para orientar empresários.

Contra o câncer

O Ministério da Saúde iniciou a oferta de nove novos medicamentos oncológicos no SUS, incluindo unidades de atendimento no Paraná. Os tratamentos contemplam 13 indicações de câncer e devem beneficiar mais de 116 mil pacientes em todo o Brasil. A distribuição começa em 20 centros especializados, com investimento anual de R$ 155,4 milhões. Até dezembro, a previsão é disponibilizar 23 novos medicamentos, ampliando em 35% as opções de tratamento na rede pública.