21 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Cidades inteligentes

Maringá recebe até quarta-feira (21) o 1º Fórum Maringaense de Inovação Industrial e Cidades Inteligentes, com mais de 500 participantes. O evento reúne especialistas para debater inteligência artificial, transformação digital e desenvolvimento econômico. Promovido pelo IEL/PR, UEM e Amtech, o encontro busca aproximar universidades, indústrias e o poder público. A programação inclui a formalização de uma carta de intenções voltada à inovação, sustentabilidade e atração de investimentos.

Destaque do Ano

A Folha do Litoral News foi homenageada na 17ª edição do prêmio Destaques do Ano 2026, realizada em Paranaguá. Promovida pela Max Líder – Pesquisas & Publicidades, a cerimônia entregou 42 premiações a empresas e profissionais. O reconhecimento contemplou o jornal impresso, o portal de notícias e o diretor Antonio Saad Gebran Sobrinho. O veículo amplia sua atuação no meio digital, com investimentos em produção audiovisual e novos equipamentos.

Salão de Artes

Estão abertas até 30 de novembro as inscrições para o 40º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Artistas de todo o Brasil, maiores de 18 anos, podem participar gratuitamente com obras produzidas entre 2022 e 2026. O evento contempla pintura, escultura, fotografia, arte digital e outras modalidades, com três prêmios de R$ 5 mil. A exposição será aberta em 1º de abril de 2027, em iniciativa da Prefeitura, UENP e Sesc Paraná.

Investimentos na saúde

O Hospital Regional de Francisco Beltrão terá mais de R$ 10,5 milhões em investimentos previstos para novas estruturas. Os recursos serão destinados à construção de um bloco administrativo e à elaboração do projeto de um heliponto. Somados aos R$ 9 milhões do Centro de Hemodinâmica, os investimentos ultrapassam R$ 19 milhões. A unidade atende pacientes de 42 municípios do Sudoeste do Paraná e conta com 154 leitos hospitalares.

Paranaense na Copa

A atacante Laura Lorenzetti Dupont, de 17 anos, natural de Realeza, no Sudoeste do Paraná, foi convocada para o Mundial Feminino Sub-17, no Marrocos. Atleta do Internacional, Laura marcou 15 gols no Campeonato Brasileiro da categoria. A jogadora começou no futsal aos sete anos e chegou ao clube gaúcho aos 13. A Seleção Brasileira estreia nesta segunda-feira (19), contra o Canadá, e também enfrentará Gana e Noruega na fase de grupos.

Robótica no Paraná

O robô cirúrgico Toumai deve chegar a 22 hospitais brasileiros até dezembro de 2026, incluindo unidades do Paraná. A tecnologia já está em operação na Unimed Foz do Iguaçu e deve ser instalada na Unimed Ponta Grossa. O equipamento permite cirurgias minimamente invasivas e procedimentos realizados à distância. Em março, Foz do Iguaçu sediou uma cirurgia conduzida por um médico na China, a cerca de 19 mil quilômetros de distância.

Biofábrica

Ponta Grossa inaugurou nesta terça-feira (20) uma biofábrica de combate à dengue, instalada no Jardim Paraíso. A unidade utiliza o método Wolbachia, que reduz a capacidade do mosquito Aedes aegypti de transmitir doenças. O projeto é operado pela empresa Wolbito do Brasil, com participação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A iniciativa reforça a prevenção da dengue, zika e chikungunya no município.

Universo geek

Ponta Grossa recebe, nos dias 6 e 7 de novembro, o Sesc Geek Literacon, no Sesc Estação Saudade. A programação reúne oficinas criativas, campeonatos de games, concurso de cosplay e feira de troca de gibis e mangás. O evento também terá apresentações musicais, exposições e atividades para diferentes faixas etárias. A participação é gratuita, com entrada solidária mediante a doação de um brinquedo novo para a campanha do Sesc.

Genérico

A farmacêutica Prati-Donaduzzi, de Toledo (PR), anunciou o lançamento do primeiro genérico de buspirona no Brasil. Indicado para o tratamento de transtornos de ansiedade, o medicamento apresenta baixo potencial de dependência química. A versão genérica deve custar pelo menos 35% menos que o medicamento de referência. O produto deve chegar às farmácias ainda em outubro e será comercializado mediante prescrição médica.

Rio Paraná

O nível do Rio Paraná começou a baixar em Foz do Iguaçu, mas Itaipu mantém o monitoramento das cheias na região. No Paraguai, mais de 600 pessoas foram retiradas preventivamente de áreas de risco em Ciudad del Este. No lado brasileiro, não houve novos alagamentos em residências nas áreas monitoradas, segundo a binacional. A usina mantém equipes de assistência às famílias e recomenda atenção aos alertas da Defesa Civil.

Segundo turno

Eleitores de 22 estados devem ficar atentos no segundo turno: cerca de 130 mil votarão em local diferente do primeiro turno. Segundo o TSE, 444 seções eleitorais tiveram endereço alterado para a votação de domingo (25). O Paraná aparece entre os estados com mais mudanças, com 17.968 eleitores afetados. A consulta pode ser feita pelo e-Título, no site do TSE ou pelo assistente virtual ChatVote.

Expansão da frota

A frota de veículos do Paraná se aproxima de 9,5 milhões de unidades, o maior número já registrado no Estado. Segundo o Detran-PR, são mais de 5,1 milhões de automóveis e 1,5 milhão de motocicletas. O número de veículos totalmente elétricos cresceu 94% em um ano, chegando a 22,7 mil unidades. A expansão da frota acompanha a redução do IPVA para 1,9% e o aumento dos emplacamentos.