17 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Segurança e tecnologia

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná iniciou nesta quinta-feira (15) testes com uma tecnologia israelense capaz de identificar e neutralizar drones não autorizados. O sistema Sentrycs utiliza radiofrequência para monitorar as aeronaves e, em determinadas condições, assumir seu controle e realizar pousos seguros. Os testes ocorrem em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A tecnologia poderá ser utilizada na proteção de grandes eventos, áreas estratégicas e operações policiais.

Escala 6x1

O Sistema FAEP negocia com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais. A entidade alega que a proposta fere o princípio constitucional da isonomia. Segundo levantamento da FAEP, a mudança poderá gerar custos adicionais de R$ 4,1 bilhões ao agronegócio paranaense e exigir 107 mil novas contratações no Estado.

Boas práticas

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) reconheceu 30 boas práticas de gestão pública desenvolvidas por 28 municípios do Estado. A premiação ocorreu durante seminário em Curitiba, que reuniu cerca de 1.200 participantes nos dias 13 e 14 de outubro. As iniciativas foram avaliadas em áreas como saúde, educação, assistência social, finanças e transparência. Guarapuava recebeu destaque pela administração financeira, enquanto Nova Fátima foi reconhecida pelos avanços na saúde pública.

Fiscalização

O deputado federal eleito Leonaldo Paranhos (PSD) solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cópias dos contratos dos seis lotes de pedágio do Paraná. O pedido, apresentado nesta quarta-feira (14), busca fiscalizar cronogramas de duplicação, implantação de terceiras faixas, investimentos e reajustes tarifários. Paranhos também cobrou esclarecimentos sobre a destinação de valores excedentes arrecadados nas praças de pedágio e prometeu acompanhar o cumprimento das obrigações das concessionárias.

Tecnologia industrial

A indústria de alimentos e bebidas do Paraná aposta em automação e inovação para ampliar a produtividade e enfrentar a falta de mão de obra qualificada. Segundo a Fiep, o setor responde por 35,8% do PIB industrial do Estado e empregava 265,9 mil trabalhadores até agosto de 2026. Com quase 6 mil estabelecimentos, o segmento exportou mais de US$ 8,6 bilhões em 2025. A modernização também aumenta a demanda por profissionais capacitados para operar e manter equipamentos tecnológicos.

Prêmio iBest

O Sesc está entre os dez concorrentes da categoria Cultura e Artes do Prêmio iBest 2026, que reconhece iniciativas de destaque no ambiente digital brasileiro. Criada em 1995, a premiação valoriza produtores de conteúdo, empresas e instituições com atuação na internet. A classificação para a final depende da votação popular, disponível no site oficial do prêmio. Os votos podem valer em dobro para quem seguir o perfil do iBest no Instagram e informar seu usuário na plataforma.

Prêmio Jabuti

A Semana Literária Sesc e Feira do Livro está entre os finalistas do 68º Prêmio Jabuti, na categoria Inovação, no eixo Incentivo à Leitura. Em sua 45ª edição, o evento foi realizado simultaneamente em 27 cidades paranaenses, reunindo mais de 170 mil participantes e promovendo 695 atividades gratuitas. A iniciativa busca democratizar o acesso à literatura e ampliar a oferta cultural no interior do Paraná.

Paranaguá

Uma operação conjunta da Prefeitura de Paranaguá, Copel e operadoras de telecomunicações retirou uma tonelada de cabos irregulares do Centro Histórico da cidade. Iniciada na terça-feira (13), a ação recolheu seis grandes volumes de fiação até quinta-feira (15). O trabalho busca prevenir acidentes, eliminar fios abandonados e reduzir a poluição visual. Os serviços devem avançar pelas ruas Faria Sobrinho e Marechal Deodoro.

Gigante chinesa

A fabricante chinesa Oppo anunciou planos de expandir sua rede de lojas para o Paraná e outros cinco estados e o Distrito Federal ainda em 2026. A empresa inaugura neste sábado (17) sua primeira loja física própria no Brasil, em São Paulo. Quarta maior fabricante de smartphones do mundo, a marca possui mais de 760 milhões de usuários e pretende alcançar a segunda posição no mercado brasileiro de aparelhos Android até 2029.

MEIs

O Brasil atingiu o maior percentual de microempreendedores individuais (MEIs) em atividade da série histórica, segundo levantamento do Sebrae. Atualmente, 92% dos MEIs estão em funcionamento, índice 20 pontos percentuais superior ao de 2019. A pesquisa revela ainda que 44% atuam há mais de cinco anos e 19% ultrapassaram uma década no mercado. Entre as micro e pequenas empresas, o percentual de negócios em atividade chega a 97%.

Teto de faturamento

O Senado aprovou nesta quinta-feira (15), por unanimidade, o projeto que eleva o limite anual de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs) de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. A proposta também autoriza a contratação de até dois empregados e prevê perdão de dívidas contraídas até 13 de outubro de 2026, mediante condições. O texto já passou pela Câmara e segue para sanção presidencial.

PEC da Segurança

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou a votação da PEC da Segurança Pública, prevista para esta quinta-feira (15), após divergências sobre a redução da maioridade penal. A oposição defende a responsabilização criminal a partir dos 16 anos, enquanto os governistas resistem à mudança no texto. A proposta amplia a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado. O governo espera retomar a votação na próxima semana, antes do segundo turno das eleições, em 25 de outubro.