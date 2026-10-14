Jovem vai parar no hospital após levar facadas do próprio pai na região

Redação - Marcelo Aguiar

ASSAI - Um jovem ficou ferido após levar golpes de facada durante uma discussão com o próprio pai. O crime foi registrado no último domingo (11) no município de Assai, no Norte do Estado.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h30 os policiais foram informados de que um paciente havia dado entrada no Pronto Socorro do hospital do município com ferimentos causados por golpes de faca. Diante da situação, os agentes foram a unidade hospitalar para averiguar o caso.

Em contato com os policiais, o jovem de 21 passou a relatar que teve um desentendimento com o seu pai e, em dado momento, o genitor passou a desferir facadas contra ele. Ainda segundo o paciente, o pai faz uso de entorpecentes e as vezes fica transtornado. Segundo a equipe médica, os golpes atingiram principalmente as costas da vítima.

Frente aos fatos, os policiais foram até o endereço informado em busca do suspeito, mas ele não foi localizado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.