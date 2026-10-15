Por pouco: Apostador do Norte Pioneiro quase leva R$ 150 milhões na Mega-Sena

O prêmio principal estava na casa dos R$ 150 milhões, mas ninguém conseguiu acertar todas as dezenas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Uma aposta realizada em Assaí, no Norte Pioneiro do Paraná, ficou a apenas um número de conquistar o prêmio milionário da Mega-Sena. O jogo acertou cinco das seis dezenas do concurso 3070, sorteado na quarta-feira (14), e garantiu uma premiação de R$ 105.535,92. O prêmio principal estava na casa dos R$ 150 milhões, mas ninguém conseguiu acertar todas as dezenas.

A aposta premiada foi registrada na Lotérica Assaí e contou com sete números escolhidos. Apesar de não alcançar os seis acertos necessários para levar o prêmio principal, o jogo garantiu uma quantia superior a R$ 105 mil.

Os números sorteados foram 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60. Com cinco dezenas corretas, a aposta do Norte Pioneiro ficou a apenas um acerto de conquistar uma das maiores premiações do concurso.

Prêmio acumula em R$ 170 milhões

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 170 milhões para o próximo sorteio, previsto para domingo (18).

O resultado também colocou Assaí entre os municípios paranaenses com apostas premiadas na quina da Mega-Sena neste concurso.

A identidade de quem realizou o jogo no município não foi divulgada.

Com informações de G1 Paraná.