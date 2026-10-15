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Por pouco: Apostador do Norte Pioneiro quase leva R$ 150 milhões na Mega-Sena

Jogo registrado em Assaí acertou cinco dos seis números; morador ganhou R$ 102 mil e ficou a apenas uma dezena do prêmio principal

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
15/10/2026 às 09h44
Por pouco: Apostador do Norte Pioneiro quase leva R$ 150 milhões na Mega-Sena
O prêmio principal estava na casa dos R$ 150 milhões, mas ninguém conseguiu acertar todas as dezenas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Uma aposta realizada em Assaí, no Norte Pioneiro do Paraná, ficou a apenas um número de conquistar o prêmio milionário da Mega-Sena. O jogo acertou cinco das seis dezenas do concurso 3070, sorteado na quarta-feira (14), e garantiu uma premiação de R$ 105.535,92. O prêmio principal estava na casa dos R$ 150 milhões, mas ninguém conseguiu acertar todas as dezenas.

A aposta premiada foi registrada na Lotérica Assaí e contou com sete números escolhidos. Apesar de não alcançar os seis acertos necessários para levar o prêmio principal, o jogo garantiu uma quantia superior a R$ 105 mil.

Os números sorteados foram 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60. Com cinco dezenas corretas, a aposta do Norte Pioneiro ficou a apenas um acerto de conquistar uma das maiores premiações do concurso.

Prêmio acumula em R$ 170 milhões

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 170 milhões para o próximo sorteio, previsto para domingo (18).

O resultado também colocou Assaí entre os municípios paranaenses com apostas premiadas na quina da Mega-Sena neste concurso.

A identidade de quem realizou o jogo no município não foi divulgada.

Com informações de G1 Paraná.

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Assaí - PR
Assaí - PR
Assaí é um município do norte do Paraná, fundado em 1943, marcado pela forte influência da imigração japonesa. Sua economia se baseia principalmente na agricultura, com destaque para o café, soja, milho e trigo. A cidade preserva tradições culturais nipônicas, refletidas em festas, gastronomia e costumes locais. Com população acolhedora, Assaí oferece qualidade de vida, união comunitária e belezas naturais, unindo desenvolvimento agrícola à preservação cultural e histórica de sua formação.
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