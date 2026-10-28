Homem dá facada no pescoço da amiga em briga por causa de política na região

Redação - Marcelo Aguiar

ASSAÍ - Uma mulher ficou ferida após ser atingida por um golpe de faca no pescoço durante uma discussão por divergências políticas em uma confraternização entre conhecidos, em Assaí, no Norte do Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 23h30 de domingo (25), após a vítima dar entrada no Hospital Municipal.

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Segundo informações da Polícia Militar, a mulher relatou que estava em sua residência, na Rua Riichi Tatewaki, participando de uma confraternização, quando um amigo se irritou com comentários e opiniões divergentes sobre as eleições.

Durante a discussão, o homem teria pegado uma faca que estava no local e atingido a moradora na região do pescoço. A agressão foi interrompida após a intervenção da convivente da vítima, que agiu para impedir a continuidade do ataque. Outras pessoas presentes também participaram da contenção do suspeito.

Após a agressão, o homem fugiu antes da chegada da polícia e não foi localizado durante as buscas realizadas na região.

A equipe policial esteve no hospital para colher informações sobre o caso e registrar a ocorrência. Conforme a avaliação médica, o ferimento no pescoço foi superficial. A mulher recebeu atendimento, passou por sutura e foi orientada sobre os procedimentos legais para dar continuidade ao caso junto às autoridades policiais.

A ocorrência foi encaminhada para os procedimentos cabíveis, e o caso deverá ser apurado pela Polícia Civil, que poderá esclarecer as circunstâncias da agressão, a motivação e a responsabilidade do suspeito.

A Polícia Militar realizou diligências para tentar localizar o homem, mas, até o momento do registro da ocorrência, ele não havia sido encontrado.

O episódio ocorreu em meio a uma confraternização particular e, conforme o relato da vítima aos policiais, teve início após um desentendimento relacionado às opiniões sobre as eleições. A investigação deverá reunir os relatos das pessoas presentes e os demais elementos disponíveis para esclarecer a dinâmica dos fatos.

O suspeito poderá responder criminalmente conforme o resultado das investigações e o enquadramento jurídico definido pelas autoridades competentes.