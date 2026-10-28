Homem é preso com R$ 20 mil em dinheiro após perseguição policial na PR092

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso após fugir de um bloqueio policial e ser interceptado na rodovia PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada na manhã do último domingo (27), por volta das 11h, durante uma ação integrada entre as polícias militares do Paraná e de São Paulo.

A abordagem ocorreu no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, com a participação de equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

De acordo com as informações policiais, a ocorrência começou durante um bloqueio realizado pelo BPFron na rodovia PR-218, no trecho entre Joaquim Távora e Carlópolis. Ao receber ordem de parada, o condutor de uma caminhonete Fiat Toro de cor escura desobedeceu à determinação e fugiu em alta velocidade em direção a Carlópolis.

Durante a fuga, o motorista colocou em risco a segurança do trânsito e saiu temporariamente do campo de visão dos policiais. Diante da situação, as equipes iniciaram um cerco tático e buscas na região, com apoio de policiais de Rádio Patrulha de Carlópolis e Joaquim Távora, da equipe ROTAM do 2º BPM e de agentes da PM paulista.

Após as diligências, a caminhonete foi localizada e interceptada na PR-092, no perímetro de Siqueira Campos.

Durante a abordagem e a vistoria no veículo, os policiais apreenderam R$ 20 mil em dinheiro e cheques, um rádio comunicador portátil, além de apetrechos e materiais que, segundo a polícia, são utilizados para ocultar cargas ilícitas. A Fiat Toro foi avaliada em aproximadamente R$ 70 mil.

Ainda conforme as informações da ocorrência, o condutor é reincidente em crime de contrabando. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de desobediência e direção perigosa.

O homem, a caminhonete e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.