Publicidade

Homem é preso com R$ 20 mil em dinheiro após perseguição policial na PR092

Suspeito foi interceptado no trecho da rodovia que passa por Siqueira Campos após fugir de uma abordagem na PR218

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/10/2026 às 12h04
Homem é preso com R$ 20 mil em dinheiro após perseguição policial na PR092
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso após fugir de um bloqueio policial e ser interceptado na rodovia PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada na manhã do último domingo (27), por volta das 11h, durante uma ação integrada entre as polícias militares do Paraná e de São Paulo.

A abordagem ocorreu no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, com a participação de equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

De acordo com as informações policiais, a ocorrência começou durante um bloqueio realizado pelo BPFron na rodovia PR-218, no trecho entre Joaquim Távora e Carlópolis. Ao receber ordem de parada, o condutor de uma caminhonete Fiat Toro de cor escura desobedeceu à determinação e fugiu em alta velocidade em direção a Carlópolis.

Durante a fuga, o motorista colocou em risco a segurança do trânsito e saiu temporariamente do campo de visão dos policiais. Diante da situação, as equipes iniciaram um cerco tático e buscas na região, com apoio de policiais de Rádio Patrulha de Carlópolis e Joaquim Távora, da equipe ROTAM do 2º BPM e de agentes da PM paulista.

Após as diligências, a caminhonete foi localizada e interceptada na PR-092, no perímetro de Siqueira Campos.

Durante a abordagem e a vistoria no veículo, os policiais apreenderam R$ 20 mil em dinheiro e cheques, um rádio comunicador portátil, além de apetrechos e materiais que, segundo a polícia, são utilizados para ocultar cargas ilícitas. A Fiat Toro foi avaliada em aproximadamente R$ 70 mil.

Ainda conforme as informações da ocorrência, o condutor é reincidente em crime de contrabando. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de desobediência e direção perigosa.

O homem, a caminhonete e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Primeira edição da LCG contou com disputas de Valorant, Mortal Kombat 11 e FIFA 25. Foto: LCG
CLÁSSICO DOS GAMES Há 4 horas

Febre das lan houses: Siqueira Campos terá campeonato gratuito de CS

Campeonato será presencial e aberto ao público; evento acontece neste final de semana na Casa da Cultura Neuri Camargo

 Comércios são alvo da lista. Foto: Imagem ilustrativa/Google Maps
INTOLERÂNCIA Há 2 dias

Grupo de direita induz boicote a empresas supostamente ligadas ao PT em Siqueira Campos

Filho do prefeito é apontado como um dos criadores da lista; caso foi denunciado ao Ministério Público

 A colisão aconteceu nas proximidades do Posto do Recanto e deixou a rodovia parcialmente interditada. Foto: Divulgação/Com edição de IA
ACIDENTE NA RODOVIA Há 2 semanas

Carro e carreta se envolvem em acidente na PR-092

Colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (16), nas proximidades do Posto do Recanto; rodovia ficou parcialmente interditada, mas ninguém se feriu

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Siqueira Campos inicia campanha do Outubro Rosa nesta quinta-feira com evento na Casa da Cultura

Programação é promovida pelo Governo Municipal, por meio das secretarias de Assistência Social e de Saúde, e reúne música, apresentação cultural, informações sobre saúde e uma roda de conversa com mulheres que enfrentaram o câncer

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Governo do Paraná destina recursos para asfalto e ampliação de escolas em Siqueira Campos

Investimentos anunciados para o município incluem construção de novas salas de aula e obras de pavimentação por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova

Siqueira Campos - PR
Siqueira Campos - PR
Notícias de Siqueira Campos - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ED 3535 29-10-2026 Há 30 minutos

ED 3535 29-10-2026
INVESTIGAÇÃO Há 3 horas

Hóspede é encontrado morto em quarto de pousada; polícia investiga o caso
CAMPOS GERAIS Há 4 horas

Fazendeiro corta 40 araucárias para plantar eucalipto e acaba multado em R$ 55 mil no Paraná
PREVENÇÃO Há 4 horas

Operação da EPR vai reforçar segurança em rodovia de Sengés e na PR-092
PREVISÃO DO TEMPO Há 4 horas

Região tem previsão de frio e alerta de tempestades a partir desta quinta-feira

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Campos conquista adesão plena ao Sistema Nacional de Cultura
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados