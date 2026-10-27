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Número de brasileiros que buscam residência no Paraguai dispara após vitória de Lula

País vizinho registra recorde de pedidos de residência em 2026; impostos menores, oportunidades de negócios e diferenças políticas estão entre os fatores apontados para a procura

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
27/10/2026 às 09h32
Número de brasileiros que buscam residência no Paraguai dispara após vitória de Lula
Foto: Reprodução/Brasil Paralelo

Redação - Marcelo Aguiar

BRASIL - A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25), colocou o Paraguai novamente em evidência entre brasileiros que consideram morar ou investir no exterior. A repercussão política ocorre em meio a um aumento já registrado nos pedidos de residência no país vizinho, que caminha para um recorde histórico em 2026.

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Dados divulgados pelo jornal econômico paraguaio 5Días apontam que o país recebeu 49.538 solicitações de residência entre janeiro e setembro deste ano. Mais de 32 mil pedidos foram feitos por brasileiros. O volume acumulado em apenas nove meses já superou o total de 47.687 solicitações registrado durante todo o ano de 2025.

A possível relação entre o resultado eleitoral brasileiro e o interesse pelo Paraguai foi abordada pela imprensa paraguaia nesta segunda-feira (26). Em reportagem sobre a chegada de empresários brasileiros, a revista Forbes Paraguay informou que a vitória de Lula pode intensificar um movimento migratório e empresarial que já estava em andamento antes da eleição.

Entre os fatores que atraem brasileiros estão a carga tributária menor em determinadas atividades, os custos de operação, as oportunidades de empreendedorismo e a possibilidade de ampliar negócios no mercado paraguaio. A proximidade geográfica e as diferenças de orientação política entre os governos também aparecem nas discussões sobre a mudança, especialmente entre brasileiros alinhados à direita.

O movimento, no entanto, não significa necessariamente que todos os solicitantes pretendam transferir definitivamente suas vidas para o Paraguai. Parte dos interessados busca regularizar a residência para abrir empresas, ampliar operações comerciais ou desenvolver atividades econômicas no país vizinho.

O crescimento da procura já havia sido registrado antes do segundo turno. Segundo dados da Direção Nacional de Migrações do Paraguai, o país recebeu 33.243 pedidos de residência apenas no primeiro semestre de 2026, aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e junho, foram concedidas 29.765 residências a estrangeiros, das quais 22.628 para brasileiros.

A movimentação também pressionou os serviços migratórios. Em setembro, uma operação itinerante em Ciudad del Este recebeu 900 solicitações de residência em três dias, sendo 95% apresentadas por brasileiros.

Após a vitória de Lula, o interesse também ganhou força na internet. Dados divulgados pelo portal paraguaio Noticde apontaram alta de 1.700% nas buscas pelo termo “como morar no Paraguai”. O indicador representa o aumento das pesquisas on-line, e não uma elevação equivalente no número de pessoas que efetivamente se mudaram ou solicitaram residência.

Com o recorde de pedidos acumulados e a repercussão da eleição brasileira, o Paraguai passou a ocupar novamente o centro do debate sobre tributação, investimentos, empreendedorismo e migração de brasileiros para países vizinhos.

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