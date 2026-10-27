Suspeito é preso após agredir homem com pauladas na cabeça no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Um homem ficou gravemente ferido após ser agredido com pauladas na cabeça. O crime foi registrado no início da noite da segunda-feira (26) no município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro. O suspeito de cometer as agressões foi preso e a vítima levada ao hospital.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 os policiais receberam um chamado para prestar apoio a equipe do SAMU onde um homem havia sido agredido com pauladas na cabeça. Diante do chamado, os agentes foram até a rua Rio Grande do Sul, no Distrito de Vila Nova da Florença, para averiguar a situação.

No local, os socorristas prestavam os primeiros socorros a vítima que apresentava vários ferimentos na cabeça. Testemunhas relataram que a vítima foi agredida por um homem que desferiu golpes com um pedaço de pau em sua cabeça, repassando o endereço do agressor aos policiais.

Com isso, a equipe foi até o endereço informado onde o suposto agressor foi encontrado. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser indagado sobre a situação, o suspeito confessou ter agredido a vítima após uma discussão.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a vítima foi levada ao hospital para receber atendimento médico.

O caso segue sendo investigado.