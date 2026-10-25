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Salto Cavalcanti impressiona com força das águas após fortes chuvas em Tomazina

Vídeo registrado neste domingo (25) mostra a força da maior cachoeira do Norte Pioneiro; atração está temporariamente fechada devido à correnteza

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
25/10/2026 às 16h15 Atualizada em 25/10/2026 às 16h59
Salto Cavalcanti impressiona com força das águas após fortes chuvas em Tomazina
Salto Cavalcanti está temporariamente fechado para visitação. Imagens: Antonio Carlos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As fortes chuvas registradas nos últimos dias no Norte Pioneiro do Paraná transformaram a paisagem do Salto Cavalcanti, em Tomazina. Conhecida como a maior cachoeira da região, a atração natural apresenta um volume impressionante de água, proporcionando imagens que misturam beleza e a força assustadora da natureza.

Neste domingo (25), o guia local Antonio Carlos registrou em vídeo a intensidade da correnteza no Rio das Cinzas, onde fica localizada a queda-d'água. As imagens mostram uma verdadeira avalanche de água passando pelas formações rochosas, em um espetáculo que impressiona pela força e pelo barulho da correnteza.

Atração está temporariamente fechada

Devido ao aumento do volume de água e à força da correnteza, o Salto Cavalcanti está temporariamente fechado para visitação. A medida busca preservar a segurança dos visitantes diante das condições apresentadas pelo rio.

Localizado em Tomazina, o Salto Cavalcanti é um dos principais cartões-postais do Norte Pioneiro e atrai visitantes pela beleza de suas quedas-d'água. Com as chuvas recentes, a paisagem ganhou proporções ainda mais impressionantes, reforçando tanto a grandiosidade da natureza quanto a necessidade de respeitar seus limites.

Assista ao vídeo registrado por Antonio Carlos neste domingo e veja a força das águas do Salto Cavalcanti.

 
 
 
 
 
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