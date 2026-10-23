Suspeito atola caminhonete ao fugir da polícia com cigarros contrabandeados no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Uma perseguição policial terminou com um homem preso e uma caminhonete carregada com cigarros de origem ilegal apreendida na noite desta quinta-feira (22), na região de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. O motorista tentou escapar das equipes por rodovias e estradas rurais, mas acabou atolando o veículo em um canavial.

A ocorrência teve início na BR-369, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando os agentes tentaram abordar uma Chevrolet Montana de cor prata. O condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, que contou com a atuação conjunta da Polícia Militar e da PRF, o motorista seguiu pela PR-855, no sentido de Andirá, e entrou em uma estrada rural nas proximidades da Fazenda Paraguai.

Após passar por trechos de terra prejudicados pela chuva, o suspeito retornou à BR-369, nas proximidades da Usina Bandeirantes. Ao perceber que as viaturas continuavam se aproximando, saiu novamente da pista e entrou em um canavial, onde a caminhonete ficou atolada.

O homem foi alcançado e preso pelas equipes policiais. Durante a vistoria no veículo, foram encontradas diversas caixas de cigarros sem documentação fiscal.

Segundo informações preliminares, o suspeito seria morador de Cornélio Procópio e teria carregado a mercadoria em Londrina, com destino à cidade de Andirá.

O motorista, a caminhonete e a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina. Os produtos apreendidos passarão por contagem e perícia, enquanto as circunstâncias da ocorrência serão investigadas.

Com informações de Timburi Ouvintes.