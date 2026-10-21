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Suspeito é preso após furtar várias lixeiras em cidade da região

Situação foi registrada no município de Cornélio Procópio e indivíduo vendia os objetos em um ferro-velho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
21/10/2026 às 15h03
Suspeito é preso após furtar várias lixeiras em cidade da região
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar 

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem foi preso suspeito de cometer uma série de furtos de lixeiras e vender os objetos para um ferro-velho. A situação vinha acontecendo no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, e o indivíduo foi preso na tarde desta terça-feira (20).

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um suspeito havia furtado uma lixeira na Rua Anchieta. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o solicitante informou que um homem havia arrancado e furtado sua lixeira que fica em uma residência. Em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências pela região e encontraram o homem na Rua Pintassilgo, no bairro Vila Nova. Indagado sobre a situação, o suspeito disse que venderia a lixeira por R$ 5 em um ferro-velho. Além disso, também confessou que nos últimos cinco dias havia furtado sete lixeiras, todas com o mesmo destino.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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