Colisão frontal entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um homem de 45 anos ficou ferido após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na noite desta terça-feira (20), na PR-151, em Jaguariaíva. O acidente aconteceu por volta das 18h05, no quilômetro 214+800 da rodovia, no trecho entre Sengés e o entroncamento com a PR-092, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência envolveu um caminhão Scania T124, acoplado a um semirreboque Randon, e um automóvel GM Corsa.

Conforme o relatório policial, o veículo de carga trafegava no sentido Sengés–PR-092 quando houve a colisão frontal com o carro, que seguia na direção contrária.

Com o impacto, o motorista do Corsa, de 45 anos, sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico. Ele foi encaminhado ao Hospital Carolina Lupion. Já o condutor do caminhão, de 55 anos, não sofreu ferimentos.

As circunstâncias que provocaram a colisão não foram detalhadas pela Polícia Rodoviária Estadual.

Com informações de Folha Paranaense.