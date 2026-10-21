Van com sete trabalhadores cai em represa no Norte Pioneiro

As informações divulgadas até o momento apontam que o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Uma van que transportava sete trabalhadores rurais caiu em uma represa na tarde desta terça-feira (20), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios antes do acidente.

De acordo com as informações, o coletivo seguia pela rua Agenor Ferreira do Santos, no Conjunto Ouro Verde, quando atravessou a Avenida Edelina Meneghel Rando, percorreu parte do bairro e acabou caindo dentro da represa.

As informações divulgadas até o momento apontam que o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência.

Dois dos sete trabalhadores precisaram ser encaminhados ao pronto-socorro, mas estavam conscientes e com ferimentos aparentemente leves. Já os demais, não teriam sofrido ferimentos.

O motorista foi conduzido pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos. As circunstâncias do acidente, incluindo a suspeita de falha mecânica, deverão ser investigadas.