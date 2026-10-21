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Van com sete trabalhadores cai em represa no Norte Pioneiro

Coletivo que transportava trabalhadores rurais ficou sem freios e caiu dentro de uma represa no Conjunto Ouro Verde em Bandeirantes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
21/10/2026 às 09h17
Van com sete trabalhadores cai em represa no Norte Pioneiro
As informações divulgadas até o momento apontam que o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Uma van que transportava sete trabalhadores rurais caiu em uma represa na tarde desta terça-feira (20), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios antes do acidente.

De acordo com as informações, o coletivo seguia pela rua Agenor Ferreira do Santos, no Conjunto Ouro Verde, quando atravessou a Avenida Edelina Meneghel Rando, percorreu parte do bairro e acabou caindo dentro da represa.

As informações divulgadas até o momento apontam que o veículo teria apresentado uma falha no sistema de freios, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência.

Dois dos sete trabalhadores precisaram ser encaminhados ao pronto-socorro, mas estavam conscientes e com ferimentos aparentemente leves. Já os demais, não teriam sofrido ferimentos.

O motorista foi conduzido pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos. As circunstâncias do acidente, incluindo a suspeita de falha mecânica, deverão ser investigadas.

Foto: Divulgação.
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Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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