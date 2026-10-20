Acidente entre carro e moto deixa jovem ferido no Norte Pioneiro

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaiti. Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Um jovem de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro na noite desta segunda-feira (19), na PR-272, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 18h30, na altura do quilômetro 96 da rodovia, e mobilizou equipes de atendimento.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu um Jeep Renegade, conduzido por um homem de 35 anos, e uma motocicleta Honda CG 125, pilotada pelo jovem de 20 anos. Conforme os dados levantados no local, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu uma colisão transversal.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaiti para receber atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade das lesões ou seu estado de saúde.

O motorista do Jeep não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,0 mg/L, descartando a presença de álcool no organismo no momento da fiscalização. Já o motociclista não realizou o teste.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o Jeep estava com o licenciamento atrasado. O veículo foi autuado com base no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e liberado após a regularização do débito no local. A motocicleta foi entregue ao avô do condutor.

A ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas no boletim policial.