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Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa mulher ferida no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (19) em Bandeirantes; circunstâncias devem ser esclarecidas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
20/10/2026 às 09h24
Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa mulher ferida no Norte Pioneiro
Segundo as apurações, a caminhonete seguia no sentido à Andirá, enquanto o Fiat Pulse trafegava na direção oposta quando colidiram. Fotos: Defesa Civil de Bandeirantes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Uma grave colisão frontal entre uma caminhonete e um carro deixou uma mulher ferida em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (19).

De acordo com informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, a colisão aconteceu no km 0+500 da PR-855, e envolveu uma Toyota Hilux SW4 e um Fiat Pulse Impetus. Segundo as apurações, a caminhonete seguia no sentido à Andirá, enquanto o Fiat Pulse trafegava na direção oposta quando colidiram. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas.

Com o impacto, a condutora do Fiat Pulse sofreu ferimentos, e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro para atendimento médico. Já o motorista da caminhonete recebeu avaliação no local, mas recusou encaminhamento hospitalar.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil de Bandeirantes e também da EPR Litoral Pioneiro prestaram apoio à ocorrência. Na sequência, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) assumiu a ocorrência para os procedimentos necessários e apuração das causas do acidente.

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Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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