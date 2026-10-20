Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa mulher ferida no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
BANDEIRANTES - Uma grave colisão frontal entre uma caminhonete e um carro deixou uma mulher ferida em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (19).
De acordo com informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, a colisão aconteceu no km 0+500 da PR-855, e envolveu uma Toyota Hilux SW4 e um Fiat Pulse Impetus. Segundo as apurações, a caminhonete seguia no sentido à Andirá, enquanto o Fiat Pulse trafegava na direção oposta quando colidiram. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas.
Com o impacto, a condutora do Fiat Pulse sofreu ferimentos, e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro para atendimento médico. Já o motorista da caminhonete recebeu avaliação no local, mas recusou encaminhamento hospitalar.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil de Bandeirantes e também da EPR Litoral Pioneiro prestaram apoio à ocorrência. Na sequência, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) assumiu a ocorrência para os procedimentos necessários e apuração das causas do acidente.