Adolescentes espancam homem com barra de ferro e faca no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem de 35 anos foi brutalmente espancado por dois adolescentes que utilizaram uma barra de ferro e uma faca durante as agressões. O caso, classificado como tentativa de homicídio, aconteceu nesta quinta-feira (15) em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as investigações, os autores das agressões são dois adolescentes de 16 e 17 anos. Segundo a Polícia Civil, o caso começou como um desentendimento entre a vítima e os jovens, que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

Durante o episódio de violência, a vítima foi atingida por diversos golpes de barra de ferro e faca, sofrendo ferimentos graves que exigiram atendimento médico de emergência.

Após as agressões, os dois adolescentes teriam deixado o local.

Com as informações sobre a tentativa de homicídio, policiais civis iniciaram diligências para identificar e localizar os suspeitos. Durante as buscas, a equipe recebeu informações de que os adolescentes haviam seguido em direção ao centro da cidade.

Segundo o delegado Tristão Borborema de Carvalho, os dois foram encontrados nas proximidades da sede da 12ª Subdivisão Policial. Durante a abordagem, ambos admitiram aos policiais a participação nas agressões.

“Na sequência, a equipe policial se deslocou até a unidade hospitalar, onde confirmou a gravidade dos ferimentos e reuniu informações sobre as circunstâncias do crime”, explicou o delegado.

Diante dos elementos reunidos, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos de polícia judiciária. Posteriormente, ambos foram conduzidos ao Centro de Socioeducação (Cense).

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre a evolução do estado de saúde da vítima.

A Polícia Civil reforça que informações que possam contribuir com investigações em andamento podem ser repassadas de maneira anônima pelo telefone 197, da PCPR, ou pelo 181, do Disque-Denúncia.

Em situações de crimes em andamento ou emergências, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.