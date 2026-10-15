Duplicação da BR-153 avança e rodovia começa a receber asfalto em Jacarezinho

Pavimentação ocorre em diferentes etapas, começando pela aplicação da sub-base, seguida pela base e, posteriormente, pelo revestimento asfáltico. Foto: EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - As obras de duplicação da BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, avançaram para uma nova etapa com o início da pavimentação dos 25 quilômetros de novas faixas da rodovia. Os trabalhos são executados pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, que utiliza asfalto-borracha, material produzido com a incorporação de borracha reciclada de pneus, para aumentar a resistência do pavimento e contribuir com a sustentabilidade.

A nova fase representa um avanço na implantação das pistas adicionais, após a execução dos serviços de terraplanagem e preparação do terreno. Agora, as equipes concentram os trabalhos na construção das camadas que formarão a estrutura da rodovia, processo fundamental para garantir a resistência e a durabilidade da pista.

De acordo com a concessionária, a pavimentação ocorre em diferentes etapas, começando pela aplicação da sub-base, seguida pela base e, posteriormente, pelo revestimento asfáltico. Os serviços serão desenvolvidos ao longo das próximas semanas, conforme o andamento das frentes de trabalho.

Asfalto-borracha é destaque na obra

Um dos diferenciais da duplicação é a utilização do asfalto-borracha, tecnologia que incorpora borracha proveniente da reciclagem de pneus à mistura asfáltica. O material contribui para melhorar a resistência do pavimento e oferece uma alternativa de reaproveitamento de resíduos que poderiam ser descartados no meio ambiente.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, a aplicação desse tipo de revestimento integra os trabalhos de pavimentação das novas faixas da BR-153, combinando soluções de engenharia rodoviária com práticas voltadas à sustentabilidade.

A utilização do material também contribui para ampliar o aproveitamento de pneus usados, transformando parte desses resíduos em matéria-prima para a infraestrutura viária.

Chuvas podem interferir no cronograma

Apesar do avanço das obras, a concessionária alerta que o regime extraordinário de chuvas registrado no Paraná poderá provocar alterações no desenvolvimento das frentes de serviço.

As condições meteorológicas interferem diretamente em determinadas etapas da pavimentação, que dependem de condições adequadas do terreno e do tempo para garantir a qualidade da execução.

Por isso, os trabalhos poderão sofrer ajustes ao longo das próximas semanas, conforme a intensidade das precipitações na região.

A duplicação da BR-153 integra as intervenções de infraestrutura conduzidas pela EPR Litoral Pioneiro no Norte Pioneiro. Com o início da pavimentação, a obra avança em mais uma etapa de implantação das novas pistas no trecho de Jacarezinho.

Com informações de Assessoria.