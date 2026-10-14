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Adolescente leva dois tiros durante assalto no Norte Pioneiro

Situação foi registrada no município de Santo Antônio da Platina e o menor foi encaminhado a delegacia após receber atendimento médico

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Np Diário.
14/10/2026 às 10h24
Adolescente leva dois tiros durante assalto no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Np Diário.

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um menor de idade foi atingido por dois tiros durante uma tentativa de assalto registrada na manhã da terça-feira (13). A situação aconteceu em um posto de combustíveis situado as margens da rodovia BR153 em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O suspeito que estava armado foi surpreendido por um policial aposentado que estava no local.

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De acordo com as informações apuradas pelo Portal NP Diário, dois indivíduos em uma moto chegaram ao Auto Posto Cristalina quando um deles desceu portando um revólver e anunciou o assalto, rendendo funcionários e clientes. Porém, um policial aposentado que estava no local sacou sua arma e deu voz prisão ao suspeito que não acatou. Com isso, o policial realizou dois disparos para imobilizar o indivíduo. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu subir na garupa da moto do comparsa e fugiu do local.

Diante da situação, as equipes da Polícia Militar foi informada e deu início a diligências em busca do suspeito, quando os policiais receberam informações de que o menor estava em uma Unidade de Pronto Atendimento recebendo atendimento médico. No local, a mãe do adolescente começou a desacatar os policiais e tumultuar a situação. Ainda assim, o suspeito foi apreendido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Os policiais ainda realizaram a apreensão da moto, pois os suspeitos sofreram uma queda durante a fuga e abandonaram a motocicleta. Já o segundo individuo envolvido no crime não foi localizado.

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