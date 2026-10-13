13 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Cataratas

A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, foi interditada neste domingo (11), após a vazão do rio atingir 8,8 milhões de litros por segundo. O volume é quase seis vezes superior à média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo. Os caminhos do Poço Preto e das Bananeiras também foram fechados preventivamente. O parque segue aberto, com acesso à Trilha das Cataratas e aos mirantes, enquanto as equipes monitoram as condições para reabertura.

El Niño

O Simepar prevê chuvas acima da média em todas as regiões do Paraná até dezembro, devido à intensificação do El Niño. O fenômeno poderá atingir seu pico entre novembro e janeiro, elevando o risco de temporais, granizo e descargas elétricas. As regiões Centro-Sul, Sul, Oeste e Sudoeste devem registrar os maiores volumes acima da média. A Defesa Civil reforçou as ações preventivas nos municípios, e 278 prefeituras já adotaram medidas de preparação.

Metas fiscais

A Assembleia Legislativa recebe, na terça-feira (13), a apresentação das metas fiscais do Paraná referentes ao segundo quadrimestre de 2026. Até agosto, as receitas estaduais somaram R$ 54,5 bilhões, crescimento de 4,4% em relação a 2025. Os investimentos empenhados chegaram a R$ 7,6 bilhões, aumento de 73,4%. A audiência, marcada para as 14h30, também detalhará os gastos com saúde, educação e pessoal.

Exploração de gás

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retoma, na quarta-feira (14), o julgamento sobre o uso do fraturamento hidráulico, conhecido como fracking, no Brasil. A técnica de extração de petróleo e gás é proibida no Paraná pela Lei Estadual nº 19.878/2019, devido aos riscos ambientais. O debate envolve a proteção dos aquíferos, a segurança energética e os impactos sobre a produção agropecuária. A decisão poderá estabelecer diretrizes nacionais para a atividade, sem revogar automaticamente a legislação paranaense.

Duplicação avança

A duplicação em concreto da PRC-466, entre Turvo e Palmeirinha, distrito de Guarapuava, atingiu 70% de execução. A obra contempla 27 quilômetros de rodovia e já recebeu investimentos de R$ 205,8 milhões. Os trabalhos incluem novas pistas, restauração do pavimento existente e construção de um viaduto em Palmeirinha. A previsão é de conclusão em junho de 2027, com melhorias na segurança e na infraestrutura viária da região.

Moegão

O Porto de Paranaguá realizou, neste domingo (11), a primeira conexão do Moegão com um terminal privado. A estrutura metálica de 55 metros liga o complexo central ao terminal da ALTP, formado pelas empresas Louis Dreyfus e Amaggi. Com investimento de R$ 700 milhões, o projeto centralizará o recebimento ferroviário de grãos e farelos. Até outubro de 2027, os 11 terminais do Corredor de Exportação Leste deverão estar integrados ao sistema

Moegão II

Com o Moegão, o Porto de Paranaguá poderá elevar de 5 milhões para até 24 milhões de toneladas anuais a capacidade de recebimento ferroviário de grãos e farelos. O complexo terá capacidade para descarregar até 900 vagões por dia, contra os atuais 550. A centralização das operações também reduzirá de 16 para cinco os cruzamentos ferroviários com ruas da região portuária. A expectativa é aumentar a eficiência logística e diminuir as interrupções no trânsito de Paranaguá.

Pesquisa internacional

A Fundação Araucária e o Confap estão com cinco editais abertos para financiar pesquisas paranaenses em parceria com instituições internacionais. As chamadas integram iniciativas de cooperação com a União Europeia e contemplam áreas como biodiversidade, recursos hídricos e sustentabilidade. Os financiamentos podem chegar a R$ 320 mil por projeto, conforme o edital. Os prazos de inscrição variam de 16 de outubro a 2 de dezembro, pelo site da Fundação Araucária.

Em queda

O endividamento das famílias brasileiras caiu pela primeira vez em 2026, passando de 82% em agosto para 81,7% em setembro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), a inadimplência também recuou, atingindo 29,6%. O atraso nos pagamentos diminuiu entre famílias de menor renda, mas aumentou entre aquelas que recebem mais de dez salários mínimos. Apesar da melhora, o comprometimento médio da renda com dívidas permanece próximo de 30%.

Perfis estudantis

Os perfis dos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) da UFPR e da UTFPR foram suspensos no Instagram após a divulgação de mobilizações políticas no Paraná. As entidades questionam as suspensões e relatam prejuízos na comunicação com os estudantes. Com as restrições, passaram a utilizar o WhatsApp para divulgar assembleias e atividades.

Eletrificados

O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos leves eletrificados vendidos desde 2012, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O segundo meio milhão foi comercializado em apenas 14 meses, entre agosto de 2025 e setembro de 2026. Em setembro, foram 53,1 mil emplacamentos, representando 19,8% do mercado nacional de veículos leves. O Paraná registrou 3.403 unidades vendidas no mês, sendo 1.467 em Curitiba.

Segundo turno

Eleitores que não votaram no primeiro turno poderão participar do segundo, marcado para 25 de outubro, desde que estejam com o título regular. Segundo o TSE, cada turno é considerado uma eleição independente. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno termina em 3 de dezembro. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo site do TSE ou presencialmente nos cartórios eleitorais.