09 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Pró-Vida

O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) recebeu, na Ópera de Arame, o título que reconhece Curitiba como a primeira Capital Pró-Vida do Brasil. A iniciativa destaca ações de acolhimento a gestantes, crianças, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. A proposta surgiu na Câmara Municipal, por iniciativa da Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, com apoio de instituições religiosas e entidades sociais. Durante a cerimônia, Pimentel reafirmou sua posição contrária ao aborto.

Nova composição

A Assembleia Legislativa do Paraná terá 23 novos deputados e 31 reeleitos a partir de 2027, com renovação de 42,59% das cadeiras. PL e PSD terão as maiores bancadas, com 14 parlamentares cada. O PT ampliou sua representação de sete para oito deputados, enquanto a bancada feminina passou de dez para nove integrantes. O presidente da Casa, Alexandre Curi (Republicanos), iniciou conversas com o governador eleito Sergio Moro (PL) sobre a transição e a votação do orçamento estadual de 2027.

Mudança partidária

O senador eleito Filipe Barros (PL) antecipou que Luis Felipe Cunha, suplente de Sergio Moro, deverá deixar o União Brasil. Com a eleição de Moro ao governo do Paraná, Cunha deve assumir a cadeira no Senado, com mandato até 2031. Barros afirmou que novidades sobre a filiação partidária serão anunciadas em breve. A partir de 2027, a bancada paranaense no Senado deverá ser formada por Barros, Deltan Dallagnol (Novo) e Cunha.

Inovação no campo

Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) desenvolvem uma tecnologia que combina produtos biológicos e bioquímicos para combater pragas e doenças agrícolas. Coordenado pelo professor Admilton Gonçalves de Oliveira Junior, o projeto busca aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais. A iniciativa também prevê o desenvolvimento de bioinsumos para agricultores familiares que fornecem alimentos orgânicos à merenda escolar. O projeto conta com apoio do CNPq e parcerias com empresas do setor.

Mês das Crianças

Os espaços culturais do Governo do Paraná oferecem programação especial durante outubro, com teatro, música, cinema, literatura e oficinas. Entre os destaques estão o espetáculo “Beatles para Crianças”, no Teatro Guaíra, e atividades interativas no Museu Oscar Niemeyer. A Biblioteca Pública promove sessões de cinema, contação de histórias e oficinas gratuitas. A programação completa, com datas, horários e inscrições, está disponível no site da Agência Estadual de Notícias.

Parceria internacional

O frigorífico de aves da Coopavel, em Cascavel, foi aprovado pelo governo do Iraque como fornecedor preferencial de carne de frango. A unidade passou por auditoria internacional e obteve 100% de conformidade, sem ressalvas. O Iraque é o terceiro maior mercado externo da cooperativa, atrás da China e do México, com importações de cerca de 12 mil toneladas anuais. A parceria comercial já dura mais de dez anos.

Campanha

O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro (PL), retomou a agenda política e deve participar ativamente da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno presidencial. Moro, os senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), além de outros aliados, terão reunião estratégica com o candidato. A expectativa é que Moro e Dallagnol participem de agendas nacionais, especialmente nas áreas de segurança pública e combate à corrupção. Paralelamente, Moro iniciou as tratativas para a transição do governo estadual.

Vestibular Unioeste

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) prorrogou até 14 de outubro as inscrições para o Vestibular 2027. São 1.481 vagas em 67 cursos de graduação, distribuídos pelos cinco câmpus da instituição. As provas serão realizadas em 29 de novembro, com taxas de R$ 205 para a modalidade padrão e R$ 95 para treineiros e seriado. As inscrições estão disponíveis no site http://www.unioeste.br.

Leilão

O Governo do Paraná abriu o período de lances para o leilão de 92 veículos oficiais, com valores iniciais a partir de R$ 1.636,50. Entre os modelos disponíveis estão Toyota Hilux, Chevrolet Equinox, Volkswagen Saveiro e Amarok. Os interessados podem apresentar propostas até 14 de outubro, pelo novo portal de leilões do Estado. A visitação dos veículos em Maringá acontece nesta quinta-feira (8), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Sétimo mandato

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) foi reeleito para o sétimo mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, com 83.364 votos. O parlamentar recebeu apoio de eleitores de 311 municípios, sendo o mais votado em 26 cidades e o segundo em outras 22. Líder do PSD na Assembleia, Romanelli destacou a importância das lideranças municipais para o resultado eleitoral. O partido também elegeu outros 13 deputados estaduais, consolidando uma bancada de 14 parlamentares.

Mudanças na Constituição

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende utilizar a nova composição do Congresso Nacional para promover mudanças na Constituição, caso seja eleito. Entre as propostas estão a reforma do Judiciário, a redução da maioridade penal, alterações na reforma tributária e o fim da reeleição presidencial. O PL terá, a partir de 2027, a maior bancada da Câmara, com 121 deputados, e 28 senadores. As mudanças constitucionais dependem da aprovação de três quintos dos parlamentares, em dois turnos, em cada Casa.

Carne brasileira

O Ministério da Agricultura esclareceu que a China não anunciou nova taxação sobre a carne brasileira. A tarifa de importação permanece em 12% para volumes dentro da cota de 1,106 milhão de toneladas de carne bovina destinada ao Brasil. A sobretaxa de 55% será aplicada apenas às exportações que ultrapassarem esse limite. Segundo o ministério, em julho, 80% da cota havia sido utilizada, e a medida não é exclusiva contra o Brasil.