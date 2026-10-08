09 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

O Paraná, 50 anos

O jornal O Paraná, de Cascavel, completa 50 anos em 2026, mantendo atuação no impresso e ampliando sua presença no ambiente digital.Em entrevista ao podcast do veículo, o empresário e ex-deputado federal Alfredo Kaefer destacou a credibilidade, a independência e a trajetória construída pelo jornal. Kaefer também relembrou seus três mandatos na Câmara dos Deputados e comentou temas relacionados à política e à economia.

Talento do taekwondo

O londrinense Benício Camilo, de 14 anos, busca apoio para disputar a Copa do Brasil de Taekwondo, no fim de outubro, em Fortaleza (CE). Bicampeão brasileiro e integrante da Seleção Paranaense, o atleta soma 19 medalhas e está invicto em 2026, com sete ouros conquistados na temporada. A família afirma que os custos da viagem podem impedir a participação e cobra maior apoio público aos atletas que representam Londrina em competições nacionais.

Batalhão marítimo

O Litoral do Paraná passou a contar com o Batalhão de Bombeiro Militar Marítimo (BBMMar), unidade especializada em operações aquáticas e salvamentos. Com sede provisória em Guaratuba, o batalhão atuará durante todo o ano em praias, rios, baías, portos, estuários e ilhas. A estrutura conta com efetivo especializado, motos aquáticas e duas novas lanchas, que receberam investimento de cerca de R$ 1,5 milhão.

Corrida de Pinhais

A 15ª Corrida de Pinhais abriu inscrições nesta terça-feira (6), com 1,2 mil vagas disponíveis aos participantes. A prova integra o calendário esportivo do município e deve reunir corredores de diferentes faixas etárias. As inscrições são limitadas e seguem até o preenchimento das vagas previstas pela organização. A inscrição é feita online, pelo site oficial da Prefeitura de Pinhais.

Oktoberfest

Pato Bragado abre nesta quinta-feira (8) a 26ª edição da Oktoberfest, uma das principais festas culturais do município. A programação deste ano chega com novidades e reúne música, gastronomia, apresentações culturais e atividades voltadas ao público. O evento segue nos próximos dias com atrações que valorizam as tradições germânicas e movimentam o turismo e a economia local.

Votação regional

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em Cianorte, com 68,79%, e também liderou nos outros dez municípios da região analisados. Na disputa pelo Governo do Paraná, Sérgio Moro venceu em oito cidades da Amenorte, enquanto Sandro Alex liderou em três. Em Japurá, Moro superou Sandro Alex por apenas dois votos; na Cidade Gaúcha, a diferença foi de nove votos a favor de Sandro Alex.

Julgamento

O TSE julga nesta quinta-feira (8) a validade da candidatura de Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado pelo Paraná. Dallagnol ficou em segundo lugar na eleição, com 25,14% dos votos, após ter o registro questionado na Justiça Eleitoral.

Uma decisão monocrática havia indeferido a candidatura no sábado (3), mas foi suspensa no domingo (4), permitindo a contabilização normal dos votos. O julgamento analisará recurso relacionado à decisão do TRE-PR que, em setembro, autorizou o registro por 4 votos a 3.

Feriadão

A rede hoteleira de Foz do Iguaçu projeta ocupação média de 84% entre 9 e 12 de outubro, no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Segundo o Sindhotéis, os hotéis três estrelas lideram as reservas, com 87% dos leitos já ocupados, seguidos pelos quatro estrelas, com 85%. O público brasileiro, sobretudo famílias, deve predominar no período, que também coincide com o Dia das Crianças e terá programação especial nos atrativos turísticos.

Alfabetização em destaque

Jaguariaíva participou de seminário regional voltado à alfabetização e à literatura, apresentando práticas desenvolvidas na rede municipal de ensino. A iniciativa reuniu experiências pedagógicas de diferentes municípios e destacou ações para fortalecer a aprendizagem nos anos iniciais. O encontro também serviu para troca de metodologias entre educadores e para divulgação de projetos de incentivo à leitura. A participação do município integrou as ações de formação e valorização das práticas educacionais na região.

Centro de Eventos

Goioerê abriu licitação para construir o Centro de Eventos, com investimento estimado em R$ 2,42 milhões. As propostas podem ser apresentadas até 20 de outubro, quando está prevista a abertura do processo eletrônico. Os recursos foram viabilizados por emenda parlamentar do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR).

Festa na Vila

Francisco Beltrão recebe, de 20 a 22 de novembro, a quinta edição da Festa na Vila, no Centro de Eventos do Parque de Exposições. O festival reunirá 12 estabelecimentos de gastronomia e cervejarias artesanais, além de apresentações musicais e espaços kids e pet. A programação será realizada do almoço à noite durante os três dias, com entrada gratuita ao público.

Fim de uma era

Lionel Messi anunciou a aposentadoria da seleção argentina após 21 anos defendendo a equipe principal do país. Aos 39 anos, o atacante encerra a trajetória como recordista da Argentina, com 125 gols em 207 partidas. Messi conquistou a Copa do Mundo de 2022 e as Copas América de 2021 e 2024, além de disputar seis Mundiais. O anúncio foi feito em 31 de agosto, após a participação argentina na Copa do Mundo de 2026.