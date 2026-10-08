Programa de inovação do governo chega a dois municípios do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - A Carreta da Inovação, iniciativa da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), chegou nesta semana a dois municípios do Norte Pioneiro do Paraná. São Jerônimo da Serra e Jacarezinho, recebem a estrutura itinerante que oferece gratuitamente atividades práticas e interativas relacionadas à ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.

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A programação ocorre entre esta terça e sexta-feira (6 a 9), das 9h às 12h e das 14h às 18h. Em São Jerônimo da Serra, a carreta está instalada no pátio dos fundos da Prefeitura, na Praça Coronel Deolindo, s/n. Em Jacarezinho, as atividades são realizadas no Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira.

A iniciativa é voltada à população em geral, com atividades especialmente direcionadas a crianças e jovens. A proposta é aproximar os participantes de conhecimentos relacionados à ciência e à tecnologia por meio de experiências práticas e interativas.

Adaptada como uma sala de aula itinerante, a Carreta da Inovação conta com notebooks, mesas e cadeiras destinadas à realização de oficinas, workshops e cursos. O espaço também oferece experiências imersivas e demonstrações de diferentes recursos tecnológicos.

Entre as atividades disponíveis estão jogos digitais, experiências com óculos de realidade virtual e demonstrações de impressão 3D. Os recursos permitem que os visitantes tenham contato direto com ferramentas que fazem parte de diferentes áreas da tecnologia e da inovação.

O projeto percorre diferentes regiões do Paraná com uma estrutura móvel, levando atividades e informações sobre ciência, tecnologia e empreendedorismo para municípios que recebem a programação. A iniciativa também busca aproximar a população de novas ferramentas e oportunidades relacionadas ao desenvolvimento tecnológico.

Durante a passagem pelos municípios, os visitantes podem conhecer os equipamentos, participar das atividades e acompanhar as experiências oferecidas pela equipe responsável pela Carreta da Inovação. A programação é gratuita e aberta à população nos horários definidos para cada local.