Acidentes causados por saída de pista quase dobram com aumento das chuvas no Paraná

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - O número de acidentes de trânsito envolvnedo saída de pista em rodovias do Paraná aumentou mais de 80% entre julho e agosto de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados divulgados pela concessionária Via Araucária apontam que foram registradas 177 ocorrências nos dois meses deste ano, contra 98 em 2025.

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A diferença representa 79 ocorrências a mais em um intervalo de dois meses. O aumento ocorre em um período marcado pela maior frequência de chuvas, condição que pode alterar rapidamente as características da pista e aumentar os riscos para os motoristas.

De acordo com a concessionária, a presença de água sobre o asfalto pode provocar aquaplanagem, situação em que os pneus perdem o contato adequado com a pista. Quando isso acontece, o motorista pode ter dificuldade para controlar a direção e manter o veículo na trajetória.

Outro fator de risco durante temporais é a redução da visibilidade. A chuva intensa pode dificultar a percepção de outros veículos, obstáculos e das próprias condições da rodovia, exigindo uma condução mais cautelosa e uma velocidade compatível com o cenário encontrado.

Entre as orientações para dirigir com segurança durante períodos chuvosos está a redução da velocidade e o aumento da distância em relação ao veículo que segue à frente. A medida amplia o tempo disponível para reagir a uma frenagem ou mudança repentina no trânsito.

Também é recomendado evitar freadas, acelerações e mudanças bruscas de direção. Movimentos repentinos podem favorecer a perda de controle, principalmente quando o pavimento está molhado. Em trechos com acúmulo de água, a orientação é manter o volante firme e evitar movimentos bruscos.

A manutenção do veículo também interfere na segurança durante a chuva. Pneus calibrados e em boas condições contribuem para uma melhor aderência ao pavimento, enquanto componentes desgastados podem aumentar os riscos em situações de pista molhada.

Os motoristas também devem manter os faróis baixos acesos, mesmo durante o dia, para melhorar a visibilidade do veículo para os demais usuários da rodovia.

Em situações de chuva muito intensa, especialmente quando a visibilidade estiver bastante prejudicada, a recomendação é procurar um local seguro e interromper temporariamente a viagem. O deslocamento pode ser retomado quando as condições da pista e do tempo apresentarem maior segurança.