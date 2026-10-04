Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno

Para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos. Foto Divulgação PL

Sergio Moro (PL) é o novo governador eleito do Paraná. O resultado das urnas neste domingo (4) garantiu ao candidato a vitória ainda no primeiro turno das Eleições 2026, encerrando a disputa pelo Palácio Iguaçu sem necessidade de uma segunda votação.

A confirmação ocorreu durante a apuração dos votos no Paraná, quando, com 99,89 das urnas totalizadas, Moro alcançou 50,11% dos votos válidos, percentual suficiente para tornar matematicamente impossível uma mudança no resultado.

NÚMEROS VALIDADOS

Sergio Moro (PL) — em apuração final - 99,89 das urnas

Sandro Alex (PSD) — em apuração final - 99,89 das urnas

Requião Filho (PDT) — em apuração final - - 99,89 das urnas

Para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Moro ultrapassou essa marca e está eleito governador do Paraná para o mandato de 2027 a 2030.

Moro confirma liderança nas urnas

A vitória de Sergio Moro no primeiro turno encerra uma disputa que chegou ao domingo com expectativa sobre a possibilidade de uma segunda votação no Estado. Moro permaneceu na liderança dos principais levantamentos de intenção de voto divulgados durante a campanha. Na reta final, porém, pesquisas indicavam a possibilidade de a disputa avançar para o segundo turno, enquanto Sandro Alex e Requião Filho disputavam espaço nas posições seguintes.

O resultado das urnas definiu outro cenário: Moro superou a barreira de 50% dos votos válidos e encerrou a eleição estadual já no primeiro turno.

Moro sucederá Ratinho Junior

A vitória marca uma nova etapa na trajetória política de Sergio Moro. Ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e senador eleito pelo Paraná em 2022, ele deixou o Senado para disputar o comando do Executivo estadual nas Eleições 2026.

Moro assumirá o Governo do Paraná em 1º de janeiro de 2027, sucedendo Ratinho Junior, e comandará o Estado pelos próximos quatro anos.

A Folha continua acompanhando a apuração das Eleições 2026 no Paraná, com os resultados para Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, além da votação dos candidatos no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais.