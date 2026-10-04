Moro vence nos seis maiores colégios do Norte Pioneiro; Sandro Alex leva vantagem sobre Requião

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - O candidato Sérgio Moro (PL) terminou na liderança da votação para o Governo do Paraná nos seis principais colégios eleitorais do Norte Pioneiro. O candidato foi o mais votado em Wenceslau Braz, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Ibaiti, segundo os resultados finais das urnas conforme o site do Tribunal Superior Eleitoral.

A disputa pelo segundo lugar, porém, apresentou diferenças entre os municípios. Sandro Alex (PSD) terminou à frente de Requião Filho (PDT) em quatro dos seis municípios analisados, enquanto o candidato do PDT ficou em segundo em Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Em Wenceslau Braz, Sérgio Moro recebeu 4.744 votos, correspondentes a 47,15% dos votos válidos. Sandro Alex ficou em segundo, com 3.397 votos (33,76%), enquanto Requião Filho somou 1.851 votos (18,40%).

Em Cornélio Procópio, Moro alcançou 13.715 votos, ou 55,31% dos votos válidos. Requião Filho ficou em segundo, com 5.772 votos (23,28%), superando Sandro Alex, que recebeu 5.096 votos (20,55%).

Jacarezinho também teve Requião Filho na segunda colocação. Moro recebeu 8.400 votos (42,96%), enquanto o candidato do PDT somou 5.886 votos (30,10%). Sandro Alex ficou em terceiro, com 5.081 votos (25,99%).

Em Santo Antônio da Platina, Moro obteve 11.704 votos e chegou a 54,12% dos votos válidos. Sandro Alex ficou em segundo, com 4.990 votos (23,07%), seguido por Requião Filho, com 4.754 votos (21,98%).

Bandeirantes registrou uma das maiores votações proporcionais de Moro entre os municípios analisados. O candidato do PL recebeu 10.097 votos, correspondentes a 58,85% dos votos válidos. Sandro Alex ficou em segundo, com 4.443 votos (25,89%), enquanto Requião Filho teve 2.521 votos (14,69%).

Em Ibaiti, Moro também ultrapassou a marca de 50%, com 7.616 votos e 51,27% dos votos válidos. Sandro Alex terminou em segundo, com 3.882 votos (26,13%), e Requião Filho ficou em terceiro, com 3.272 votos (22,03%).

Considerando os seis maiores colégios eleitorais do Norte Pioneiro, Sérgio Moro venceu em todos os municípios analisados. Sandro Alex terminou em segundo em Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Ibaiti, enquanto Requião Filho ficou na segunda posição em Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Os resultados também mostram que a diferença entre Sandro Alex e Requião Filho foi pequena em alguns dos municípios. Em Santo Antônio da Platina, por exemplo, a vantagem de Sandro foi de 236 votos. Já em Ibaiti, a diferença foi de 610 votos. Em Jacarezinho, Requião superou Sandro por 805 votos, enquanto em Cornélio Procópio a diferença entre os dois foi de 676 votos.