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Filipe Barros e Deltan Dallagnol são eleitos senadores pelo Paraná; Curi fica em terceiro

Candidato do PL foi o mais votado do Estado na disputa ao Senado; eleição de Deltan ainda depende de decisão definitiva da Justiça Eleitoral

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
04/10/2026 às 19h05
Filipe Barros e Deltan Dallagnol são eleitos senadores pelo Paraná; Curi fica em terceiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - Os eleitores paranaenses escolheram Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) para representar o Paraná no Senado Federal pelos próximos oito anos. Com a apuração concluída, Filipe recebeu 27,3% dos votos válidos, enquanto Deltan somou 25,3%. Alexandre Curi (Republicanos) terminou a disputa na terceira colocação, com 16,6% dos votos válidos.

Filipe Barros foi o candidato mais votado da eleição para o Senado no Paraná, alcançando 2.915.081 votos. Deltan Dallagnol ficou em segundo lugar, com 2.694.856 votos. Alexandre Curi recebeu 1.770.718 votos e não conquistou uma das duas vagas em disputa.

 

Situação de Deltan Dallagnol ainda depende de decisão do TSE

Apesar de ter sido eleito nas urnas, Deltan Dallagnol ainda aguarda uma definição definitiva da Justiça Eleitoral sobre a validade de sua candidatura.

O candidato do Novo disputou a eleição amparado por uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, que suspendeu os efeitos de uma decisão anterior que havia indeferido seu registro de candidatura. Com isso, Deltan permaneceu na disputa e teve seus votos contabilizados normalmente.

A candidatura permanece na condição de “deferida com recurso”, situação em que o candidato pode concorrer enquanto a questão jurídica continua sendo analisada pela Justiça Eleitoral.

O processo tem origem na decisão do TSE que, em 2023, cassou o mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol. Na atual disputa pelo Senado, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) autorizou sua candidatura, mas a questão voltou a ser discutida na instância superior.

Com a suspensão determinada por Kassio Nunes Marques, a candidatura voltou a ser considerada apta para a eleição deste domingo. No entanto, o mérito da discussão sobre a elegibilidade do candidato ainda será analisado pelo plenário do TSE.

Caso a Corte confirme a validade da candidatura, a eleição de Deltan será mantida e ele poderá assumir o mandato normalmente em fevereiro de 2027. Se o tribunal entender que ele está inelegível, os votos poderão ser anulados e a Justiça Eleitoral definirá quais serão os efeitos da decisão sobre a vaga conquistada nas urnas.

Até que haja uma decisão definitiva, Deltan permanece eleito, mas sua situação jurídica segue sob análise da Justiça Eleitoral.

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