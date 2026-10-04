Felipe Barros e Deltan Dallagnol lideram disputa para o Senado e Alexandre Curi segue em terceiro

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - A disputa pelo Senado já se desenha com os nomes de Felipe Barros, do PL, e Deltan Dallagnol do Novo, como candidatos eleitos. Já o candidato do Republicanos, Alexandre Curi, se isolou na terceira posição com mais de 700 mil votos, seguido pelos candidatos do PT Gleise e Dr. Rosinha.

Com 27% dos votos Felipe Barros já soma mais de 1,2 milhões de voto, seguido por Dallagnol com mais de 1,1 milhão de votos. Já o candidato Alexandre Curi aparece na terceira posição com 16,1% somando mais de 726 mil votos. A candidata Gleise Hoffman tem 13,3% com pouco mais de 683 mil votos, seguida pelo também candidato do PT Dr. Rosinha com 10,2% e 524.027 votos.

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