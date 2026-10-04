Moro e Requião Filho votam em Curitiba na manhã deste domingo

Candidatos ao Governo do Paraná, Sergio Moro e Requião Filho compareceram aos locais de votação neste domingo (4). Fotos Portal Banda B

Sergio Moro (PL) e Requião Filho (PDT), candidatos ao Governo do Paraná, votaram na manhã deste domingo (4), em Curitiba, durante as Eleições 2026. Os dois compareceram aos respectivos locais de votação acompanhados de familiares e aliados e conversaram com jornalistas.

Sergio Moro votou no Clube Duque de Caxias, no bairro Bacacheri. O candidato chegou ao local acompanhado da esposa, a deputada federal Rosângela Moro, e de aliados. Após votar, Moro conversou com jornalistas sobre a campanha e o processo eleitoral no Paraná. O candidato também comentou as propostas apresentadas durante o período eleitoral e o resultado que será conhecido após o encerramento da votação.

Requião Filho vota no Batel, em Curitiba

Requião Filho votou por volta das 9h no Colégio Estadual Júlia Wanderley, no bairro Batel, também em Curitiba. O candidato do PDT chegou acompanhado do candidato a vice-governador Michele Caputo, dos pais, da irmã e dos dois filhos. O ex-governador Roberto Requião também acompanhou o filho no local de votação.

Depois de votar, Requião Filho falou sobre a expectativa para a apuração dos votos no Paraná e afirmou acreditar que estará na próxima etapa da disputa pelo Governo do Paraná.

“A gente tem a certeza que estamos no segundo turno”, declarou.

O candidato também comentou o trabalho realizado durante a campanha e falou sobre propostas que pretende apresentar caso avance para o segundo turno. Requião Filho ainda fez críticas às pesquisas eleitorais divulgadas durante a campanha.

Eleições 2026: votação no Paraná segue até as 17h

A votação das Eleições 2026 no Paraná segue até as 17h deste domingo em todo o Estado. Após o fechamento das urnas, começa a apuração dos votos para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Na eleição para governador do Paraná, caso nenhum candidato alcance mais da metade dos votos válidos, os dois mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Com informações do Portal Banda B.