Com quarto grupo, Sistema FAEP completa 111 sindicatos rurais em viagem técnica aos Estados Unidos

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Até o dia 19 de setembro, o Sistema FAEP está promovendo a quarta viagem técnica aos Estados Unidos em 2026. A delegação formada por 40 participantes, entre técnicos da entidade, representantes de 29 sindicatos rurais e integrantes de outras entidades ligadas ao setor agropecuário, vai conhecer tecnologias, pesquisas e aplicações de inteligência artificial que já estão transformando a produção rural norte-americana.

“Um dos propósitos do Sistema FAEP é contribuir permanentemente para a formação dos produtores e das lideranças rurais do Paraná. Com mais de uma centena de sindicatos envolvidos nas viagens técnicas aos Estados Unidos, estamos ampliando o acesso a experiências e tecnologias que estão transformando o agro mundial. No retorno, os participantes estarão preparados para compartilhar esse conhecimento e ajudar a fortalecer os produtores, sindicatos e comunidades do Estado”, destaca o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

Com o quarto grupo, representantes de 111 sindicatos rurais do Paraná terão participado das viagens técnicas realizadas ao longo de 2026. A primeira delegação esteve nos Estados Unidos em maio, seguida pelos grupos de julho e agosto. Depois da viagem de setembro, uma quinta comitiva está programada para outubro.

O roteiro inclui visitas técnicas a empresas, universidades, propriedades rurais, centros de inovação e entidades representativas dos produtores nos Estados da Califórnia, Nebraska, Iowa, Illinois e Missouri. Ao longo da programação, o grupo conhecerá experiências e tecnologias relacionadas à inteligência artificial, automação, agricultura e pecuária de precisão, análise de dados e inovação no setor agropecuário.

A programação ocorre em um dos principais mercados internacionais para os produtos brasileiros. Entre 2020 e 2025, as exportações do Brasil para os Estados Unidos cresceram 75,5%, alcançando US$ 37,6 bilhões. Em 2025, o país norte-americano respondeu por 10,8% das exportações brasileiras, ocupando a segunda colocação entre os principais destinos dos produtos do país, atrás da China.

Participação feminina

As produtoras rurais também integram as delegações organizadas pelo Sistema FAEP. Vice-presidente do Sindicato Rural de Santa Cruz de Monte Castelo, Katia Cristina Garrido participa pela primeira vez de uma viagem técnica aos Estados Unidos. Além da atuação sindical, ela trabalha em uma empresa do setor de peças e implementos para tratores. Segundo Katia, a produção agropecuária do município, localizado no Noroeste do Paraná, concentra-se principalmente na mandioca e na pecuária de corte, além da soja e da atividade leiteira em menor escala.

“É muito interessante conhecer tecnologias que ainda não chegaram ao Brasil e entender como ajudam no dia a dia do produtor norte-americano. Quem sabe, no futuro, possamos adotar essas soluções, contribuindo tanto com a necessidade de mão de obra quanto com o uso de máquinas”, afirma Katia.

Outra integrante do grupo, também estreante, é Seloí Buco Moretto, coordenadora regional da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF) em Rio Azul, no Centro-Sul. Ligada às atividades de agricultura e pecuária, ela pretende compartilhar o conhecimento adquirido com outras mulheres do campo.

“Vamos retornar com conteúdo rico na bagagem para repassar às nossas filiadas e contribuir para o crescimento delas. Onde existe uma mulher e uma mãe em busca de conhecimento, há também uma família rural mais atualizada”, conclui Seloí.