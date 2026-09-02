Briga entre duas mulheres termina com uma delas esfaqueada no Norte Pioneiro

Vítima teria sido atingida no ombro, barriga e braço durante desentendimento registrado no fim de semana em Figueira; ferimentos não seriam graves

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 10h51
Briga entre duas mulheres termina com uma delas esfaqueada no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

FIGUEIRA - Uma briga entre duas mulheres terminou com uma delas esfaqueada no último fim de semana em Figueira, no Norte Pioneiro. Segundo informações divulgadas pelo Portal Curiúva, as duas mulheres teriam se desentendido por motivos que ainda não foram esclarecidos e, na sequência, entraram em luta corporal.

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Durante a confusão, uma das envolvidas teria sido atingida por golpes de faca nas regiões do ombro, barriga e braço. Assista o vídeo no Instagram da Folha.

Após ser ferida, a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

Apesar de ter sido atingida em diferentes partes do corpo, informações preliminares apontam que os ferimentos não seriam considerados graves. Não foram divulgados detalhes atualizados sobre o estado de saúde da mulher.

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Até o momento, as circunstâncias que deram início ao desentendimento entre as duas envolvidas não foram esclarecidas.

Também não foram divulgadas informações sobre eventuais prisões ou outras medidas adotadas após a ocorrência.

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Figueira - PR
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Figueira é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 20 de abril de 1982 e instalado em 1º de fevereiro de 1983. Sua economia é baseada na mineração de carvão mineral e na geração de energia na Usina Termelétrica de Figueira. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo à população acolhimento, qualidade de vida e contato com a natureza, unindo desenvolvimento econômico, história e cultura local.
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