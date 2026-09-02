Briga entre duas mulheres termina com uma delas esfaqueada no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

FIGUEIRA - Uma briga entre duas mulheres terminou com uma delas esfaqueada no último fim de semana em Figueira, no Norte Pioneiro. Segundo informações divulgadas pelo Portal Curiúva, as duas mulheres teriam se desentendido por motivos que ainda não foram esclarecidos e, na sequência, entraram em luta corporal.

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Durante a confusão, uma das envolvidas teria sido atingida por golpes de faca nas regiões do ombro, barriga e braço. Assista o vídeo no Instagram da Folha.

Após ser ferida, a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

Apesar de ter sido atingida em diferentes partes do corpo, informações preliminares apontam que os ferimentos não seriam considerados graves. Não foram divulgados detalhes atualizados sobre o estado de saúde da mulher.

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Até o momento, as circunstâncias que deram início ao desentendimento entre as duas envolvidas não foram esclarecidas.

Também não foram divulgadas informações sobre eventuais prisões ou outras medidas adotadas após a ocorrência.