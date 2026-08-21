Casal morre em grave acidente entre carro e moto no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ABATIÁ - Duas pessoas morreram em um grave acidente entre um carro e uma motocicleta na PR-436, em Abatiá, no Norte Pioneiro do Paraná, durante a madrugada desta sexta-feira (21). As vítimas estavam em uma moto e morreram ainda no local da colisão.

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O acidente aconteceu por volta das 3h, na altura do km 65 da rodovia. Conforme informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, um Fiat Palio Weekend preto, com placas de Abatiá, seguia no sentido Ribeirão do Pinhal a Abatiá. No veículo estavam quatro jovens, todos moradores do município.

No sentido contrário trafegava uma Yamaha Lander vermelha, também emplacada em Abatiá, ocupada por um casal.

Os veículos se envolveram em uma forte colisão. Com o impacto, a motocicleta ficou destruída e seus dois ocupantes não resistiram aos ferimentos. As vítimas seriam um homem de aproximadamente 36 anos e uma mulher com idade estimada entre 30 e 33 anos.

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Segundo informações preliminares, o motociclista seria natural de Santa Amélia, mas residia em Abatiá havia algum tempo. Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.

Depois da batida, o Palio saiu da pista e capotou alguns metros à frente. Os quatro jovens que estavam no automóvel sofreram ferimentos considerados de leves a moderados.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas.

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A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil, Polícia Científica e equipes responsáveis pelo recolhimento dos corpos também estiveram no local. O trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos de perícia.

As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.