Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em rodovia da região

Redação - Folha Extra

VENTANIA - Um jovem que estava desaparecido desde a última terça-feira (28) foi encontrado morto nesta quarta-feira (29). O corpo da vítima estava ao lado de uma motocicleta as margens da rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Ventania, nos Campos Gerais. A principal suspeita é de que o rapaz tenha sido vítima de um acidente de trânsito.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais receberam um chamado no fim da tarde para prestar atendimento a um acidente onde havia uma pessoa em óbito na PR090 no trecho que liga os municípios de Ventania a Curiúva. Diante do chamado, a equipe foi até o local para averiguar a situação.

No local, foi constatado que havia um jovem caído ao lado de uma motocicleta Honda CG 150 já sem vida. Uma mulher que se apresentou como mãe do rapaz disse aos policiais que seu filho estava desaparecido desde a noite da terça-feira. Ainda foi constatado que o condutor não tinha CNH e a moto liberada para mãe da vítima.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML para dar sequência ao atendimento a ocorrência e recolher o corpo da vítima. A princípio, o caso é investigado como acidente de trânsito.