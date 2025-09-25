Região entra em estado de alerta para vendavais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
A região do Norte Pioneiro está em alerta para vendavais intensos nas próximas horas. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que as rajadas de vento podem chegar até 60km por hora na região.
O alerta foi divulgado nesta quinta-feira (25), classificado como perigo potencial, e ficará aberto até as 23h59 desta sexta-feira (26). Segundo o Instituto, o risco de quedas de galhos de árvore é baixo.
No entanto, o Inmet alerta para que em casos de rajadas de vento os moradores não se abriguem debaixo de árvores, pois há o risco de queda e descargas elétricas. Além disso, é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão.
Outras regiões do país também estão sob alerta, como Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Araçatuba, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara
O Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Centro Oriental Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Litoral Sul Paulista, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba Paulista e Centro-Sul Paranaense também aparecem na lista.