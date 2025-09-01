13°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Norte Pioneiro é destaque no Fantástico do último domingo

Caso de empresário que destruiu cartório em Ribeirão Claro após demora em processo de divórcio ganhou repercussão nacional

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/09/2025 às 10h37
Caso foi destaque no Fantástico. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO CLARO - O Norte Pioneiro foi destaque no Fantástico na noite deste domingo (31), quando o programa da TV Globo mostrou para todo o Brasil um episódio que movimentou a cidade de Ribeirão Claro. Um empresário da cidade perdeu a paciência e destruiu um cartório usando uma pá carregadeira.

O caso aconteceu na noite da sexta-feira (22). O empresário, identificado Marco Aurélio Moura, dono de um armazém de construção, se revoltou teria se revoltado com a demora para a conclusão do seu processo de divórcio. Segundo ele, já são quatro anos de espera e, mesmo com a parte judicial resolvida, o cartório estaria travando a liberação da partilha de bens.

“Assina essa desgraça, já está tudo certo. Isso é para você largar mão de ser bandido”, diz Marco Aurélio em um vídeo que circulou nas redes sociais.

De acordo com a reportagem do Fantástico, Marco Aurélio chegou no estabelecimento por volta das 22h00, com o veículo, acompanhado de sua atual companheira, que estava em uma caminhonete. Devido a movimentação, o cartorário, que estava dentro do local, saiu para verificar o que estava acontecendo, e foi agredido verbalmente pelo empresário. Logo depois, Marco Aurélio começou a destruir o lugar.

Ao Fantástico, o advogado da defesa do empresário, Murilo Pedrão, afirmou que a motivação seria a demora na liberação da partilha de bens. Segundo ele, o documento está em processo há um ano, e o cartorário alega falta de documentos, sendo que na Justiça, está tudo certo.

CASO COMPLICADO

O caso ainda tomou outras proporções. A reportagem da Folha foi informada que há inúmeros processos contra o cartorário, e moradores alegam demora nos processos e exigência de documentos que não são obrigatórios pela Justiça, além do tratamento inadequado com os moradores.

Segundo apurações da reportagem, os moradores estão assinando um baixo assinado para exonerar o cartorário de seu cargo, devido às suas irresponsabilidades. Mais informações devem ser divulgadas em breve.

