Homem é espancado até a morte após defender amiga em bar

Redação - G1 notícias

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - Um homem de 34 anos morreu após ser espancado em um bar em Balneário Camboriú, no Litoral de Santa Catarina. O crime aconteceu no dia 20 de julho e a vítima morreu no hospital devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com as informações apuradas pelo G1 Notícias, a esposa da vítima relatou que ela e o marido estavam em um bar acompanhados de uma amiga quando alguns homens chegaram ao local e começaram a assediar a mulher insistindo para que ela ficasse com ele. Com isso, Rodrigo interveio na situação para defender a amiga e houve uma discussão com o suspeito.

Ainda conforme os relatos da esposa da vítima, a discussão seguiu para fora do bar onde Rodrigo acabou sendo espancado pelos suspeitos. O rapaz chegou a ser socorrido e foi encaminhado a um hospital na cidade de Itajaí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital no dia seguinte.

A equipe da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e apurar a identidade dos suspeitos envolvidos no espancamento.