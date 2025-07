Polícia procura suspeito de matar a mãe e esconder o corpo em uma geladeira

Redação - Folha Extra

PARANÁ - A Polícia Civil do Paraná está à procura de um homem suspeito de matar a própria mãe e esconder o corpo dentro de uma geladeira na região metropolitana de Curitiba. O corpo foi encontrado neste sábado (26) e a vítima foi identificada como Jaqueline, de 59 anos, enfermeira, mãe de três filhos e conhecida pelos vizinhos como uma mulher dedicada e amorosa.

O crime veio à tona após familiares e vizinhos estranharem o sumiço da vítima. Moradores da região relataram que Jaqueline, sempre vista com alegria nas ruas do bairro, havia deixado de aparecer. Uma das filhas tentou contato por telefone, mas não obteve resposta. Preocupada, foi até a casa da mãe e acionou a polícia.

Ao entrar no imóvel, os agentes encontraram o local revirado e um forte odor vindo de um dos cômodos. O corpo da enfermeira foi localizado dentro de uma geladeira. As autoridades acreditam que ela pode ter sido morta há pelo menos uma semana.

O filho mais novo de Jaqueline, que não foi encontrado, é o principal suspeito do crime. O carro da vítima também foi levado e está sendo rastreado pela polícia. As investigações seguem em andamento para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do homicídio.