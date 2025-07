Mulher de 79 anos morre após ser violentada dentro de sua própria casa

Redação - Folha Extra com G1 Notícias

OURINHOS - No mês de combate ao feminicídio, um crime brutal chocou moradores da cidade de Ourinhos, interior de São Paulo. Uma idosa de 79 anos morreu após ter sido violentada dentro de sua própria casa. A vítima foi encontrada na manhã do domingo (20) e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades policiais, a vítima foi identificada como Diva de Jesus Garcia, moradora do bairro Jardim Josefina. A mulher foi encontrada na manhã do domingo por uma amiga que se deparou com a idosa caída ao chão, nua e com as pernas amarradas. A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou Diva a Santa Casa do município onde foi constatado traumatismo craniano. Infelizmente, a mulher não resistiu e veio a óbito na tarde da segunda-feira (21).

Durante a vistoria na residência, os policiais constataram a ausência de documentos da vítima, cartões de banto entre outros pertences. A principal suspeita é de que Diva tenha sido vítima de latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. A polícia também não descarta a possibilidade de que a idosa tenha sido vítima de violência sexual.

A brutalidade do crime chocou vizinhos de Diva e moradores do município. A mulher foi descrita por pessoas próximas como uma pessoa discreta e tranquila que vivia sozinha em sua residência.

O caso segue sendo investigado.