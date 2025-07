Mulher é presa suspeita de deixar o próprio filho de dois anos morrer de frio

Redação - Folha Extra

MANDIRITUBA - Uma mulher de 27 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (02) suspeita de maus-tratos contra o próprio filho. De acordo com a Polícia Civil, a principal suspeita é de que o bebê de dois anos tenha morrido de frio. O caso aconteceu em Mandirituba, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o caso foi comunicado as equipes após a criança dar entrada em uma Unidade Básica de Saúde já sem apresentar sinais vitais sendo que a principal hipótese até o momento é de que o bebê tenha morrido de frio.

Com isso, as equipes policiais realizaram a prisão em flagrante da mãe da criança que é suspeita de ter praticado maus-tratos contra o bebê. A delegada Janaina Garcia, responsável pelo caso, informou que, apesar da suspeita, nenhuma hipótese foi descartada e que os investigadores irão coletar depoimentos, incluindo os profissionais do hospital que atendeu a criança, para dar continuidade as investigações.