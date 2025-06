Incêndio destrói casa em Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – Na manhã da última quinta-feira (19), um incêndio destruiu parcialmente uma casa na cidade de Santo Antônio da Platina, na região do Norte Pioneiro. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência com auxílio de seis agentes, o incêndio começou por volta das 09h00, em uma residência de alvenaria e aparentemente abandonada no Aparecidinho 3.

Conforme o relatório dos bombeiros, a casa foi parcialmente destruída pelas chamas, que se espalharam rapidamente, mas foram contidas pela equipe de apoio antes de destruir completamente a residência.

Bombeiro Militar em combate ao incêndio. Foto: Corpo de Bombeiros Militares

Ainda de acordo com as informações da equipe, a estrutura da residência ficou comprometida devido ao incêndio e ainda não há informações sobre o que ocasionou o início das chamas, mas uma investigação foi organizada para descobrir as causas.