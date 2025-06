Homem atira contra carro com crianças dentro e atinge ex-namorada no peito

Um homem e uma mulher ficaram feridos após o veículo em que eles estavam ser atingido com tiros na madrugada do domingo (08). A situação foi registrada no município de Curiúva, no Norte Pioneiro, e duas crianças estavam no carro. O principal suspeito de ser autor do crime é o ex-namorado da mulher.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, uma mulher de 40 anos acompanhada de um homem de 34 anos estava em um automóvel voltando de uma festa na zona rural do município quando o veículo foi alvejado por vários tiros. Com isso, a mulher acabou sendo alvejada com um disparo no peito e o homem com um tiro no pé.

Eles foram socorridos, sendo a mulher encaminhada em estado grave para Telêmaco Borba e o homem liberado. No veículo, ainda estavam duas crianças que, felizmente, não ficaram feridas. Elas foram atendidas pela equipe do Conselho Tutelar.

Ainda conforme as investigações, o atirador seria o ex-namorado da mulher com quem ela teve um relacionamento de aproximadamente um ano e estava separada há um mês. Conforme o apurado até o momento, ele teria seguido o veículo das vítimas após a festa e realizado os disparos. Na sequência, o homem fugiu e é procurado pela polícia. Além disso, a vítima já tinha uma medida protetiva contra o suspeito após sofrer ameaças.

Frente aos fatos, o caso segue sendo investigado e informações que possam levar ao paradeiro do suspeito podem ser realizadas de forma anônima através do telefone 190.