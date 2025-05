Polícia prende suspeito de estuprar a enteada por três anos nos Campos Gerais

NORTE PIONEIRO Há 2 horas Homem é preso acusado de estuprar colega de igreja no Norte Pioneiro Caso aconteceu na cidade de Cornélio Procópio no mês de janeiro e o suspeito foi preso nesta terça-feira (27)

“RODOVIA DA MORTE” Há 5 horas Com mais de 100 vítimas em apenas cinco meses, PR-092 continua assustando moradores do Norte Pioneiro Mais de 40 acidentes foram registrados no trecho da rodovia que passa pela região, sendo que mais de 10 pessoas perderam a vida neste período