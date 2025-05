Mulher é presa com mais de 20 kg de maconha em ônibus de viagem

Uma mulher de 33 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira (26) ao ser flagrada transportando mais de 20 kg de maconha em um ônibus de viagem. A situação acontecer na rodovia PR151 em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, após operação policial com cães farejadores.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais realizaram a abordagem de rotina no ônibus e, durante as buscas no veículo, os cães apontaram uma mala no bagageiro do veículo. Ao averiguar a bagagem, os agentes encontraram uma quantidade de maconha prensada que, ao ser pesada, totalizou 22 kg.

Na sequência, os policiais verificaram a lista de passageiros e constataram que a bagagem pertencia a uma mulher que estava sentada na poltrona 25.

Frente aos fatos, ela foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil juntamente com a droga apreendida.