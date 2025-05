Polícia investiga desparecimento de menino de 11 anos nos Campos Gerais

Eduardo Fernandes de Souza, de 11 anos, está desaparecido desde a tarde de domingo (18). Ele foi visto pela última vez por volta das 17h30, nas proximidades da UBS Marcos Simão, na Vila Rio Branco, em Castro, na região dos Campos Gerais.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil do Paraná (PCPR), no momento do desaparecimento ele trajava bermuda, camiseta preta e chinelo azul. Eduardo tem cabelos castanhos e curtos, olhos castanhos, cútis branca, mede cerca de 1,50 metro de altura e pesa aproximadamente 45 quilos.

O desaparecimento foi registrado no Boletim de Ocorrência Unificado (B.O.U.) de número 2025/636737. O Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) da PCPR está à frente das buscas e apurações.

Informações que possam ajudar a localizar o menino podem ser repassadas pelo telefone (41) 3270-3350.