Quatro fazendas são multadas em mais de R$ 7 milhões por queimada ilegal no Norte Pioneiro

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta quinta-feira (8) os resultados de uma nova operação de fiscalização ambiental realizada em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná. Técnicos identificaram 478 hectares de vegetação danificada por queimadas em quatro fazendas do município, área equivalente a cerca de 500 campos de futebol.

O levantamento foi conduzido pelo Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação (NGI) do IAT, com base em análises geoespaciais e imagens de satélite. Do total, 51,1 hectares estavam localizados em Áreas de Preservação Permanente (APP) e 17,2 hectares em áreas de reserva legal. Em razão dos agravantes, o IAT emitiu dez Autos de Infração Ambiental (AIA), totalizando R$ 7.418.500,00 em multas.

O gerente de Monitoramento e Fiscalização do IAT, Álvaro Cesar de Goes, destacou o uso de tecnologias e do apoio aéreo para ampliar o alcance das ações. Segundo ele, a atuação é reforçada pelo Centro de Operações Aéreas (COA), implementado em 2023, e permite operações de rotina mais ágeis por terra, água e ar.

As infrações estão previstas na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e no Decreto Federal nº 6.514/2008. Os responsáveis também podem ser processados criminalmente. Os valores arrecadados com as multas são destinados integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, que financia ações de controle, preservação e recuperação ambiental, conforme a Lei Estadual nº 12.945/2000.

Na terça-feira (6), o IAT já havia divulgado outra ação fiscalizatória na região Sudoeste, que resultou na aplicação de R$ 2,2 milhões em penalidades administrativas por crimes ambientais.

O órgão também apontou uma queda significativa no desmatamento ilegal da Mata Atlântica no estado. Entre 2021 e 2024, a supressão do bioma caiu 95,2%, de 6.939 hectares para 329 hectares. A redução é atribuída às ações contínuas de fiscalização em campo e por monitoramento remoto.

Nesse período, o número de autos de infração ligados a crimes contra a flora aumentou 65%, passando de 3.183 em 2021 para 5.252 em 2024. O valor total das multas subiu 70%, alcançando R$ 134 milhões no ano passado.

Denúncias ambientais podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pela Ouvidoria do IAT, disponível no site oficial e nos escritórios regionais.